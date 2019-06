Der Winter ist gerettet: Pokémon Schwert & Schild hat Release-Termin

Das kommende Switch-Abenteuer Pokémon Schwert & Schild hat auf der Pokémon Direct einen konkreten Release-Termin erhalten. Zuvor hieß es lediglich, dass der neue Hauptableger Ende 2019 aufschlagen soll. Nun wissen wir konkret, wann Nintendo und Gamefreak die lang erwartete 8. Pokémon-Generation einläuten.

Wann erscheint das Spiel? Am 15. November 2019 geht es wieder auf Pokémon-Jagd. Beide Editionen feiern an diesem Tag einen weltweiten Release für Nintendo Switch.

So sehen die Packshots von Pokémon Schwert & Schild aus

Im Zuge des Pokémon Direct-Livestreams lassen uns die Macher zudem einen Blick auf die Cover beziehungsweise Packshots der kommenden Editionen werfen:

Darauf sehen wir die neuen Legendären Pokémon! Zacian auf dem Cover von Pokémon Schwert und Zamazenta auf dem Cover von Pokémon Schild.

Wie in den Vorgängern üblich, werden die Legendarys wohl editionsspezifisch sein. So ist davon auszugehen, dass wir Zacian nur in Schwert und Zamazenta nur in Schild fangen können. Wollt ihr beide, müsst ihr tauschen...

Schwert und Schild in der Doppelpack-Special-Edition vorbestellen

...oder ihr holt euch das Doppel-Pack. Ab heute könnt ihr diese Special-Edition nämlich vorbestellen. Sie enthält sowohl Pokémon Schwert als auch Pokémon Schild.

Weitere Infos zu Pokémon Schwert und Schild sollen folgen.

Alle neuen Infos zu Schwert und Schild von der Direct findet ihr hier in der Übersicht.

Freut ihr euch auf Schwert und Schild?