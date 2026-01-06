PS Plus Essential im Januar 2026 - Schnappt euch heute die neuen Bonus-Spiele, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

Heute werden die PS Plus Essential-Spiele des Januar 2026-Aufgebots freigeschaltet.

Sony hat zum Start des neuen Jahres eine frische Ladung PlayStation Plus-Spiele für euch parat. Am heutigen Dienstag werden nämlich die Essential-Titel des Monats Januar 2026 freigeschaltet, die bereits in der vergangenen Woche enthüllt wurden. Bei uns erfahrt ihr wie gewohnt die Uhrzeit der Freischaltung.

Wann werden die neuen Essential-Spiele veröffentlicht?

Am heutigen Dienstag, dem 06. Januar 2026 gegen 11 Uhr mittags deutscher Zeit.

GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald ihr die Spiele ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt, sofern ihr über ein aktives PlayStation Plus-Abo verfügt.

Alle PlayStation Plus Essential-Games für Januar 2026 im Überblick

Das Highlight in diesem Monat: Need for Speed Unbound. Der 2022 veröffentlichte Racer von Criterion Games setzt diesmal in Sachen Optik auf einen Mix aus Comic-Look und realistischer Grafik und lässt euch durch die offene Spielwelt von Lakeshore City brausen. In der vom verregneten Chicago inspirierten Open World fahren wir nicht nur NFS-typische Rennen wie Drift-Events oder klassische Rundkurse, sondern nehmen auch an zahlreichen Aktivitäten wie Speed-Traps oder Weitsprüngen teil.

Bis zur Bekanntgabe der PlayStation Plus Extra- und Premium-Titel für diesen Monat dauert es übrigens ebenfalls nicht mehr lange:

Termin für die Bekanntgabe der Extra-/Premium-Spiele im Januar: Mittwoch, der 14.01.2026 Freischaltung : Dienstag, der 20.01.2026

Mittwoch, der 14.01.2026

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

