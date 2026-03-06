Pokémon Feuerrot + Blattgrün: Alle legendären Pokémon fangen - Fundorte und wie ihr sie bekommt

Das sind alle Legendären Pokémon in Feuerrot und Blattgrün und wie ihr sie euch schnappt.

In Pokémon Feuerrot und Blattgrün könnt ihr eine ganze Reihe von legendären Pokémon antreffen und fangen. Nicht alle von ihnen bekommt ihr dabei auf dem gleichen Weg wie noch bei der GBA-Version. Während einige nun leichter zu fangen sind, ist es bei anderen komplizierter geworden. Hier sind Fundorte und Voraussetzungen für alle Legendaries.

1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Mewtu fangen

Fundort : Azuria-Höhle

: Azuria-Höhle Level : 70

: 70 Voraussetzung: VM Surfen

Mewtu zu schnappen ist in Feuerrot und Blattgrün etwas komplizierter als noch in Rot/Blau, weshalb wir euch die Schritte hier ausführlich in einem eigenen Guide erklären:

Die Kurzfassung: Sobald ihr die Top 4 besiegt und den Nationaldex bekommen habt, müsst ihr euch zuerst einmal in der Gluthöhle (Eiland 1) den Rubin und auf Eiland 6 den Saphir holen – letzterer wird euch direkt gestohlen, ihr müsst also nach Eiland 5 reisen und die Rocket-Rüpel und den Forscher besiegen, um ihn zurückzuholen.

Nachdem ihr die Edelsteine zu Celio gebracht habt, könnt ihr Mewtu am Ende der Azuria-Höhle (Route 24) finden und fangen.