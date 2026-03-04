Pokémon Feuerrot & Blattgrün: Silph Scope finden - So kommt ihr durch den Pokémon-Turm in Lavandia

Um durch den Pokémon-Turm zu kommen und die Pokéflöte für Relaxo zu finden, müsst ihr euch in Prismania City zuerst das Silph Scope holen.

Eleen Reinke
04.03.2026 | 14:36 Uhr

Das ist der Fundort des Silph Scopes. Das ist der Fundort des Silph Scopes.

Inhaltsverzeichnis
Pokémon Feuerrot und Blattgrün hindert euch immer wieder daran, weiterzukommen, bis ihr bestimmte Gegenstände oder VMs erhalten habt. Zwei der größeren Hürden sind dabei der Pokémon-Turm in Lavandia und das Relaxo, das euch den Weg westlich von Prismania City, bzw. südlich von Lavandia versperrt.

Tatsächlich hängen diese beiden Probleme zusammen, um nämlich die Pokéflöte für Relaxo zu bekommen, braucht ihr erst einmal das Silph Scope. Wir verraten euch, wie ihr beide bekommt.

Fundort des Silph Scopes in Pokémon Feuerrot & Blattgrün

Das Silph Scope braucht ihr, um die Geister im Pokémon-Turm zu identifizieren. Allerdings findet ihr das Item nicht in Lavandia City selbst, sondern müsst dafür gen Westen nach Prismania City reisen. Keine Sorge, falls der Zugang nach Saffronia City noch versperrt ist, ihr könnt auf Route 8 einen Tunnel nehmen, der euch direkt nach Prismania City führt.

Video starten 1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Um das Silph Scope zu erhalten, begebt ihr euch hier in die Rocket Spielhalle. Lauft geradeaus bis zur Rückwand und interagiert mit dem Poster, dann öffnet sich rechts eine Treppe zum geheimen Unterschlupf von Team Rocket.

Kurz gesagt müsst ihr euch hier zum untersten Stockwerk durcharbeiten und Giovanni besiegen – als Belohnung bekommt ihr das Silph Scope. Wir erklären die einzelnen Schritte durch das Versteck aber gleich auch noch etwas genauer.

Begebt euch über die Treppen zum dritten Untergeschoss und absolviert hier das Puzzle mit den Drehkacheln auf dem Boden. Nehmt am Ende die Treppe runter zum 4. UG und bekämpft hier das Team Rocket-Mitglied, damit ihr den Lift-Schlüssel aufsammeln könnt.

Geht dann zurück ins 2. UG und schließt hier ebenfalls das Drehkachel-Puzzle ab, um unten rechts zum Fahrstuhl zu kommen und wieder in 4. UG zu reisen.

Hier könnt ihr dann endlich Team Rocket-Boss Giovanni bekämpfen. Als Belohnung für den Sieg lässt er das Silph Scope zurück.

