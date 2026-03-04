Pokémon Feuerrot/Blattgrün Mewtu fangen & finden – so gelingt es euch

So fangt ihr das legendäre Mewtu in Pokémon Feuerrot und Blattgrün.

In Pokémon Feuerrot und Blattgrün trefft ihr im Laufe eures Abenteuers auf eine Reihe von legendären Monstern, darunter natürlich auch Mewtu in der Azuria-Höhle. Doch das mächtige Psycho-Pokémon auf Level 70 macht es euch alles andere als einfach, es einzufangen. Wir erklären euch, wie's geht.

Inhaltsverzeichnis:

So findet ihr Mewtu in Feuerrot und Blattgrün

Zunächst eine knackige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Finden von Mewtu:

Besiegt die Top 4, nachdem ihr alle 8 Orden gesammelt habt und werdet Champion der Pokémon-Liga.

Besorgt euch den Nationaldex von Professor Eich. Diesen bekommt ihr, wenn ihr 60 verschiedene Pokémon gefangen habt.

Begebt euch mit Surfer zu Eiland Eins und sprecht mit Celio. Besorgt anschließend den Rubin in der Gluthöhle.

Reist danach weiter zu Eiland Sechs und findet den Saphir. Achtung: Dieser wird euch direkt wieder von einem Forscher aus den Händen gerissen. Begebt euch danach auf Eiland Fünf und besiegt die Rocket-Rüpel sowie den Forscher in ihrem Lager, um den Saphir endgültig zu erhalten.

Bringt beide Edelsteine zu Celio, dieser ebnet den Weg zu Mewtu.

Mewtu selbst haust in der Azuria-Höhle in der Nähe der Nugget-Brücke (Route 24). Kämpft euch durchs Höhlenlabyrinth; am Ende wartet das legendäre Pokémon (Level 70) auf einer kleinen Insel im Wasser auf euch.

Dann geht's ans Eingemachte!

Tipp vorab: Fangt Mewtu nicht mit dem Meisterball!

Wir könnten diesen Guide natürlich an dieser Stelle sofort wieder schließen, indem wir sagen: Fangt Mewtu doch einfach mit einem Meisterball. Und natürlich könnt ihr das auch tun, wenn ihr wollt. Wir empfehlen es euch aber nicht.

Denn den mächtigen Pokéball, der jedes Monster sofort beim ersten Versuch einfängt, solltet ihr euch lieber für ein anderes Legendary aufheben.

Kurzer Exkurs: Wofür ihr den Meisterball in Feuerrot/Blattgrün verwenden solltet Ihr bekommt den Meisterball in Saffronia City, im Silph Co.-Gebäude. Bezwingt im 11. Stock Team Rocket-Boss Giovanni und quatscht danach mit dem Präsidenten der Firma, der euch den Ball schenkt. Hebt den Meisterball am besten auf, um im späteren Spielverlauf damit eine der legendären Bestien alias Entei, Raikou oder Suicune einzufangen. Die Biester sind schwierig zu schnappen, weil sie als Wanderpokémon frei auf der Map herumlaufen. Ihr könnt übrigens nur eines von den Dreien im Spiel bekommen, eure Wahl hängt von eurem Starter ab (Schiggy = Raikou, Glumanda = Suicune und Bisasam = Entei).

Mewtu solltet ihr lieber auf herkömmlichem Wege fangen. Klingt zunächst schwierig, ist aber möglich. Im nächsten Abschnitt erklären wir euch, wie.

So fangt ihr Mewtu in Pokémon Feuerrot und Blattgrün

Deckt euch vor dem Betreten der Azuria-Höhle mit genügend Hyperbällen ein , mindestens 50 Stück sind empfehlenswert.

, mindestens 50 Stück sind empfehlenswert. Speichert vor dem Kampf , bzw. direkt bevor ihr Mewtu ansprecht, unbedingt das Spiel.

, bzw. direkt bevor ihr Mewtu ansprecht, unbedingt das Spiel. Senkt Mewtus KP (Unlicht- oder Geist-Attacken sind hier sehr effektiv) und schläfert das Monster am besten ein oder paralysiert es, das erhöht die Fangchancen.

Spammt anschließend Hyperbälle!

Sollte das nicht helfen, probiert es mit Timerbällen. Dies empfiehlt ein Fan auf Reddit. Nach 30 Runden sind diese Spezialbälle effektiver als Hyperbälle.

Zusatztipp: Mewtu kann sich mit Genesung heilen, was den Kampf verständlicherweise sehr frustrierend macht. Allerdings besitzt er für diese Attacke eine begrenzte Anzahl von AP, nämlich 20. Sprich: Mewtu kann sich 20-mal genesen.

Wer geduldig genug ist, wartet, bis das Biest all seine Genesungs-AP aufgebraucht hat und schläfert ihn anschließend ein/paralysiert ihn + schwächt ihn ausreichend, um ihm anschließend mit Hyper- oder Timerbällen einzuheizen.

Kleiner Mutmacher: Ja, es ist schwierig, Mewtu ohne Meisterball zu schnappen, unmöglich ist es aber nicht. Im Netz finden sich viele Berichte von Spieler*innen, die genau das geschafft haben, wie zum Beispiel in diesem Reddit-Post. Nicht aufgeben!

Pokémon Feuerrot und Blattgrün sind am 27. Februar 2026 im Zuge des Pokémon Days für die Nintendo Switch neu veröffentlicht worden. Ursprünglich erschienen die beiden Editionen im Jahr 2004 für den Game Boy Advance.

Auf welchem Wege habt ihr Mewtu in Feuerrot und Blattgrün gefangen? Teilt gerne eure Tipps und Tricks in der Kommentarsektion!