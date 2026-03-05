Pokémon Feuerrot/Blattgrün: Turbotreter bekommen - Hier findet ihr die Schuhe, mit denen ihr schneller laufen könnt

So schnappt ihr euch die Turbotreter in Pokemon Feuerrot und Blattgrün.

Eure Spielfigur aus Pokémon Feuerrot oder Blattgrün bewegt sich so langsam, dass ihr beinahe einschlaft? Kein Problem, neben dem Fahrrad sorgen auch die sogenannten Turbotreter für einen saftigen Boost. Wir erklären, woher ihr die schnellen Schuhe in Feuerrot/Blattgrün bekommt.

So weit müsst ihr spielen, um die Turbotreter in Pokémon Feuerrot und Blattgrün freizuschalten

In Feuerrot und Blattgrün erhaltet ihr die Turbotreter nicht direkt zu Beginn eures Abenteuers, sondern erst ein klein wenig später. Die gute Nachricht: Verpassen könnt ihr sie nicht.

Ihr müsst zunächst Marmoria City (die zweite große Stadt nach Vertania City) erreichen.

Bezwingt den Arenaleiter Rocko und schnappt euch den Felsorden.

Nach dem Erhalt eures ersten Ordens ist der Weg zu Route 3 (östlich von Marmoria City) offen.

Direkt auf dem Weg zu Route 3 bzw. am Ostausgang von Marmoria City trefft ihr auf einen Assistenten von Prof. Eich (s. Bild unten), der euch anspricht und euch die Turbotreter in die Hand drückt.

Sprecht mit Eichs Assistenten in Marmoria City auf dem Weg Richtung Route 3 (Weg zum Mondberg).

Wie nutze ich die Turbotreter? Eure Spielfigur legt die Schuhe nach dem Erhalt vom Eich-Assistenten automatisch an. Wenn ihr losflitzen wollt, müsst ihr lediglich die B-Taste gedrückt halten. Und ab geht die Post.

Die Turbotreter wurden erstmals in der dritten Generation in Pokémon Rubin und Saphir (sowie Smaragd) eingeführt. GameFreak lieferte damit eine längst überfällige Quality of Life-Verbesserung, die die Fortbewegung durch die Spielwelt deutlich angenehmer macht. Mit dem Fahrrad seid ihr aber noch schneller unterwegs!

Die beiden Gen 1-Remakes Pokémon Feuerrot und Blattgrün erschienen ursprünglich 2004 für den Game Boy Advance und wurden am 27. Februar 2026 im Zuge des 30-jährigen Jubiläums des Pokémon-Franchises noch einmal neu für die Nintendo Switch (2) im Nintendo eShop veröffentlicht. Feuerrot und Blattgrün zählen neben Rubin, Saphir und Smaragd offiziell zur dritten Pokémon-Generation.

