Pokémon Feuerrot & Blattgrün: EP-Teiler bekommen - Fundort des Items und wie es funktioniert

Wollt ihr schwache Pokémon hochleven, ist der EP-Teiler die beste Wahl in Feuerrot und Blattgrün. EXP Share gibt es hier nämlich noch nicht.

Eleen Reinke
27.02.2026 | 14:21 Uhr

So kommt ihr an den nützlichen EP-Teiler in Feuerrot und Blattgrün. So kommt ihr an den nützlichen EP-Teiler in Feuerrot und Blattgrün.

Bevor in den Pokémon-Spielen der späteren Generationen automatisch Erfahrungspunkte auf euer gesamtes Team aufgeteilt wurden, war der EP-Teiler eines der wichtigsten Items im Spiel. Immerhin erlaubt er es euch, Pokémon mit niedrigem Level schnell, gezielt und gefahrlos aufzuleveln.

Auch in den Neuauflagen der ersten Generation Feuerrot und Blattgrün, die es jetzt endlich auf die Nintendo Switch geschafft haben, gibt es den wertvollen EP-Teiler. So schnappt ihr ihn euch.

Fundort des EP-Teilers in Pokémon Feuerrot und Blattgrün

Ihr könnt euch den EP-Teiler leider nicht direkt zu Beginn des Spiels holen, sondern müsst bereits ein wenig weiter fortgeschritten sein. Konkret müsst ihr zuerst einmal Fuchsania City erreichen, wofür ihr erst einmal die Pokémon Flöte einsammeln müsst, um Relaxo aufzuwecken.

Video starten 1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Von Fuchsania City aus reist ihr gen Osten zur Route 15. In dem Gebäude, das die Stadt mit der Route verbindet, nehmt ihr die Treppe nach oben. Hier wartet einer von Professor Eichs Assistenten auf euch. Er gibt euch den EP-Teiler aber nur unter einer Bedingung: Ihr müsst bereits mindestens 50 Einträge in eurem Pokédex haben.

Das sollte für die Allermeisten zu diesem Zeitpunkt aber kein Problem mehr darstellen – sollten euch doch noch Pokémon fehlen, ist die Safarizone in Fuchsania City eine gute Anlaufstelle. Der Eintrittspreis ist mit 5.000 Pokédollar zwar nicht ganz günstig, lohnt sich aber. Sobald ihr die 50 Einträge beisammen habt, übergibt euch der Assistent das wertvolle Item.

Pokémon Feuerrot/Blattgrün: Alle Unterschiede und exklusiven Pokémon der beiden Editionen
von Linda Sprenger
Feuerrot & Blattgrün sind anders, als ihr sie vielleicht in Erinnerung habt - Hier sind 7 Dinge, die ihr vielleicht vergessen habt
von Stephan Zielke
Pokémon-Fan bestellt Switch-Version von Blattgrün bei Nintendo vor und kann schon vor Release zocken - mit bösen Folgen
von Linda Sprenger

So funktioniert der EP-Teiler in Pokémon Feuerrot und Blattgrün

Mit dem EP-Teiler bekommen nicht all eure Pokémon im Team Erfahrung, stattdessen könnt ihr ihn nur einem einzigen Pokémon als Item zum Tragen geben. Dieses Pokémon erhält dann bis zu 50 Prozent der Erfahrungspunkte, die das aktive Pokémon in Kämpfen verdient.

Das ist besonders nützlich, um etwa anfangs schwache Pokémon wie Karpador aufzuleveln. Leider gibt es nur einen einzigen EP-Teiler im Spiel.

Zieht ihr die EP-Verteilung der alten Spiele vor oder mögt ihr doch eher, wie unkompliziert es in den neueren Generationen ist?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokemon Feuerrot

Pokemon Feuerrot

Genre: Rollenspiel

Release: 28.01.2004 (Switch, GBA)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 54 Minuten

Pokémon Feuerrot & Blattgrün: EP-Teiler bekommen - Fundort des Items und wie es funktioniert

vor 8 Stunden

Pokémon Feuerrot/Blattgrün: Alle Unterschiede und exklusiven Pokémon der beiden Editionen

vor einem Tag

Feuerrot & Blattgrün sind anders, als ihr sie vielleicht in Erinnerung habt - Hier sind 7 Dinge, die ihr vielleicht vergessen habt

vor einem Tag

Pokémon-Fan bestellt Switch-Version von Blattgrün bei Nintendo vor und kann schon vor Release zocken - mit bösen Folgen

vor 2 Tagen

Pokémon Feuerrot und Blattgrün haben einen fatalen Bug, der euch ein Legendary kosten kann, aber so umgeht ihr den Fehler
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Pokémon Presents heute: Start-Uhrzeit, Leaks und Ankündigungen der Show im Live-Ticker

vor 3 Minuten

Pokémon Presents heute: Start-Uhrzeit, Leaks und Ankündigungen der Show im Live-Ticker
749€ statt 2099€: Diesen 86 Zoll 4K-Fernseher gibts bei Amazon jetzt zum günstigsten Preis aller Zeiten!

vor 28 Minuten

749€ statt 2099€: Diesen 86 Zoll 4K-Fernseher gibt's bei Amazon jetzt zum günstigsten Preis aller Zeiten!
Pokémon Feuerrot + Blattgrün: EP-Teiler bekommen - Fundort des Items und wie es funktioniert

vor 54 Minuten

Pokémon Feuerrot & Blattgrün: EP-Teiler bekommen - Fundort des Items und wie es funktioniert
Mario, Pokémon + mehr: Diese 10 Top-Spiele für Switch + Switch 2 erscheinen im März!   1

vor einer Stunde

Mario, Pokémon & mehr: Diese 10 Top-Spiele für Switch & Switch 2 erscheinen im März!
mehr anzeigen