Pokémon Feuerrot + Blattgrün: EP-Teiler bekommen - Fundort des Items und wie es funktioniert

So kommt ihr an den nützlichen EP-Teiler in Feuerrot und Blattgrün.

Bevor in den Pokémon-Spielen der späteren Generationen automatisch Erfahrungspunkte auf euer gesamtes Team aufgeteilt wurden, war der EP-Teiler eines der wichtigsten Items im Spiel. Immerhin erlaubt er es euch, Pokémon mit niedrigem Level schnell, gezielt und gefahrlos aufzuleveln.



Auch in den Neuauflagen der ersten Generation Feuerrot und Blattgrün, die es jetzt endlich auf die Nintendo Switch geschafft haben, gibt es den wertvollen EP-Teiler. So schnappt ihr ihn euch.

Fundort des EP-Teilers in Pokémon Feuerrot und Blattgrün

Ihr könnt euch den EP-Teiler leider nicht direkt zu Beginn des Spiels holen, sondern müsst bereits ein wenig weiter fortgeschritten sein. Konkret müsst ihr zuerst einmal Fuchsania City erreichen, wofür ihr erst einmal die Pokémon Flöte einsammeln müsst, um Relaxo aufzuwecken.

Von Fuchsania City aus reist ihr gen Osten zur Route 15. In dem Gebäude, das die Stadt mit der Route verbindet, nehmt ihr die Treppe nach oben. Hier wartet einer von Professor Eichs Assistenten auf euch. Er gibt euch den EP-Teiler aber nur unter einer Bedingung: Ihr müsst bereits mindestens 50 Einträge in eurem Pokédex haben.

Das sollte für die Allermeisten zu diesem Zeitpunkt aber kein Problem mehr darstellen – sollten euch doch noch Pokémon fehlen, ist die Safarizone in Fuchsania City eine gute Anlaufstelle. Der Eintrittspreis ist mit 5.000 Pokédollar zwar nicht ganz günstig, lohnt sich aber. Sobald ihr die 50 Einträge beisammen habt, übergibt euch der Assistent das wertvolle Item.

So funktioniert der EP-Teiler in Pokémon Feuerrot und Blattgrün

Mit dem EP-Teiler bekommen nicht all eure Pokémon im Team Erfahrung, stattdessen könnt ihr ihn nur einem einzigen Pokémon als Item zum Tragen geben. Dieses Pokémon erhält dann bis zu 50 Prozent der Erfahrungspunkte, die das aktive Pokémon in Kämpfen verdient.

Das ist besonders nützlich, um etwa anfangs schwache Pokémon wie Karpador aufzuleveln. Leider gibt es nur einen einzigen EP-Teiler im Spiel.

Zieht ihr die EP-Verteilung der alten Spiele vor oder mögt ihr doch eher, wie unkompliziert es in den neueren Generationen ist?