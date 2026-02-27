Pokémon Feuerrot/Blattgrün: Alle Unterschiede und exklusiven Pokémon der beiden Editionen

Das sind die Unterschiede zwischen Pokémon Feuerrot oder Blattgrün.

Pokémon Feuerrot und Blattgrün kehren am 27. Februar auf die Nintendo Switch zurück. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um Remakes, sondern um simple Ports der Original-Editionen aus dem Jahr 2004. Entsprechend hat sich inhaltlich auch nichts an den GameFreak-Rollenspielen geändert. Für alle Neulinge oder für all diejenigen, die ihre Erinnerung noch einmal auffrischen wollen, führen wir hier noch einmal alle Unterschiede zwischen den Editionen auf.

Pokémon Feuerrot und Blattgrün - Die Eckdaten im Überblick:

Ursprünglicher Release: 01. Oktober 2004 (in Europa) für den GBA

01. Oktober 2004 (in Europa) für den GBA Switch-Re-Release: 27. Februar 2026 (weltweit)

27. Februar 2026 (weltweit) Preis pro Edition im eShop: 19,99 Euro

Alle Unterschiede zwischen Pokémon Feuerrot und Blattgrün

Pokémon Feuerrot und Blattgrün unterscheiden sich offensichtlich in puncto Coverart sowie Titelbildschirm: Während Cover und Titelbildschirm von Pokémon Blattgrün von der zweiten Bisasam-Entwicklung Bisaflor geschmückt werden, ist auf der Feuerroten Edition Glumandas zweite Entwicklung Glurak zu sehen.

Das ist natürlich reine Geschmackssache und hat keine Auswirkungen aufs Spielgeschehen. In beiden Editionen könnt ihr zwischen den drei Startern Glumanda, Bisasam und Schiggy wählen.

Der Hauptunterschied liegt im Aufkommen einiger bestimmter Pokémon: Denn sowohl in Blattgrün, als auch in Feuerrot tummeln sich Taschenmonster, die in der jeweils anderen Edition nicht vorkommen. Um alle Pokémon zu fangen, müsst ihr also mit einer Person tauschen, die die jeweils andere Edition besitzt. Aber schauen wir uns die editionsspezifischen Monster mal genauer an:

Diese Pokémon kommen nur in der Blattgrünen Edition vor

Diese 23 Pokémon kommen nur in der Blattgrünen Edition vor. Aufgelistet mit Pokédex-Nummer und Typ:

027 – Sandan – Boden

028 – Sandamer – Boden

069 – Knofensa – Pflanze / Gift

070 – Ultrigaria – Pflanze / Gift

071 – Sarzenia – Pflanze / Gift

037 – Vulpix – Feuer

038 – Vulnona – Feuer

079 – Flegmon – Wasser / Psycho

080 – Lahmus – Wasser / Psycho

120 – Sterndu – Wasser

121 – Starmie – Wasser / Psycho

127 – Pinsir – Käfer

126 – Magmar – Feuer

199 – Laschoking – Wasser / Psycho

240 – Magby – Feuer

200 – Traunfugil – Geist

215 – Sniebel – Unlicht / Eis

298 – Azurill – Normal

183 – Marill – Wasser

184 – Azumarill – Wasser

223 – Remoraid – Wasser

224 – Octillery – Wasser

226 – Mantax – Wasser / Flug

Diese Pokémon kommen nur in der Feuerroten Edition vor

Diese 22 Pokémon kommen nur in der Feuerroten Edition vor. Aufgelistet mit Pokédex-Nummer und Typ:

003 – Rettan – Gift

024 – Arbok – Gift

043 – Myrapla – Pflanze / Gift

044 – Duflor – Pflanze / Gift

045 – Giflor – Pflanze / Gift

058 – Fukano – Feuer

059 – Arkani – Feuer

054 – Enton – Wasser

055 – Entoron – Wasser

090 – Muschas – Wasser

091 – Austos – Wasser / Eis

123 – Sichlor – Käfer / Flug

125 – Elektek – Elektro

182 – Blubella – Pflanze

212 – Scherox – Käfer / Stahl

239 – Elekid – Elektro

198 – Kramurx – Unlicht / Flug

225 – Botogel – Eis / Flug

194 – Felino – Wasser / Boden

195 – Morlord – Wasser / Boden

211 – Baldorfish – Wasser / Gift

227 – Panzaeron – Stahl / Flug

Rein inhaltlich Pokémon Feuerrot und Blattgrün ansonsten identisch. Heißt: In beiden Spielen bereist ihr die Kanto-Region und versucht alle acht Orden zu sammeln, um später in der Pokémon Liga gegen die Besten der Besten anzutreten. Nebenbei schlagt ihr euch mit Team Rocket herum und komplettiert euren Pokédex.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer euch: Welche Edition holt ihr euch (oder welche besitzt ihr): Pokémon Feuerrot oder Blattgrün? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion. Wir sind sehr gespannt!