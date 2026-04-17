Pokémon Feuerrot: Es gibt eine Fähigkeit, die Relaxo niemals lernen kann, aber dieser Spieler hat einen Umweg gefunden – und das müde Pokémon damit in die Hölle geschickt

In einem zufallsgenerierten Spieldurchlauf findet ein Pokémon Feuerrot-Spieler ausgerechnet ein Relaxo, das aufgrund einer teuflischen Fähigkeit nicht seinem liebsten Hobby nachgehen kann: schlafen!

Samara Summer
17.04.2026 | 06:00 Uhr

Dieses Relaxo ist wirklich müde, aber schlafen kann es trotzdem nicht. Wer kennt es? (Bildquelle: Reddit) Dieses Relaxo ist wirklich müde, aber schlafen kann es trotzdem nicht. Wer kennt es? (Bildquelle: Reddit)

Relaxo (auf Englisch: Snorlax) ist eigentlich dafür bekannt und beliebt, richtig entspannt und ein ziemlich guter Tank zu sein. Beides hängt damit zusammen, dass das knuffige, große Pokémon so gerne pennt. Ein Feuerrot-Fan hat jetzt allerdings bei einem zufallsgenerierten Run ein Exemplar der Monsterart gefunden, das durch die Hölle gehen muss – es leidet nämlich unter Schlaflosigkeit!

Pokémon Feuerrot-Fan findet ein Relaxo mit der schlimmstmöglichen Fähigkeit für das Monster

Reddit-User lawman1750 zeigt das unglückselige Pokémon, das ein bisschen wie ein schlechter Witz wirkt: ein Relaxo, das ausgerechnet die Fähigkeit Insomnia mitbringt. Die sorgt, wie der Name schon erwarten lässt, dafür, dass das verpennte Monster niemals einschlafen kann.

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Die Fähigkeit dürfte für Relaxo also die Hölle sein und dass es ihn so schlimm erwischt hat, ist einzig und allein dem Zufall geschuldet. Falls ihr euch nämlich schon gewundert habt, wie das überhaupt sein kann: Der Fan spielt nicht die Original-Version, sondern einen Randomizer-Run (also einen zufallsgenerierten Spieldurchlauf) mittels einer emulierten Version.

Das Relaxo hat er dabei in der Digda-Höhle aufgegabelt. Mit der Pokéflöte aufgeweckt werden, musste es nicht. Es litt bereits unter Schlaflosigkeit. Die Fähigkeit führt natürlich die gewohnten Relaxo-Strategien ad absurdum. Der dafür wichtige Baustein Erholung, bei dem das Monster KP regeneriert und beispielsweise von Vergiftung geheilt wird, funktioniert nämlich auch nicht.

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Um von Erholung zu profitieren, müsste Relaxo nämlich in der Lage sein, für zwei Runden einzuschlafen. lawman1750 bestätigt, dass das bei seinem Pokémon tatsächlich nicht möglich sei. Das Spiel bringe die Nachricht, dass Relaxo nicht einschlafen kann und der Effekt bleibt daher ebenfalls aus:

Erholung lässt ihn nicht einschlafen. Nichts lässt diesen Jungen einschlafen.

Der Fan hat ihn die nutzlose Attacke daher bereits verlernen lassen. In den Kommentaren amüsiert sich die Community prächtig über das schlaflose Relaxo. User Remarkable_Match9637 mutmaßt: "Es hat die Pokéflöte verschluckt." Ähnlich Obelix, der als Kind in den Zaubertrank gefallen ist. Ein anderer Fan meint lediglich: "Dein Relaxo ist kaputt, versuche, es zurückzugeben."

PocketRice3 meint dagegen: "Das erklärt, warum er so müde aussieht. Der arme Kerl kann nicht schlafen." Miss-bean nennt ihn dagegen Awakelax, in Anlehung an den englischen Namen Snorlax.

Eine andere Person sagt: "Das bin ich." So lustig es bei dem Relaxo sein mag, ist Schlaflosigkeit im echten Leben aber natürlich alles andere als ein Spaß, sondern ein ernsthaftes gesundheitliches Problem, für das ihr euch Hilfe besorgen solltet, falls euch das schmerzlich bekannt vorkommt.

Fallen euch noch weitere Taschenmonster ein, die durch das Zufallskonzept absolut absurde Attacken zugewiesen bekommen könnten?

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