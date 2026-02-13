Pokémon-Fans bekommen laut Leak endlich zwei Spiele für die Switch, auf die sie schon ewig warten - aber anders als erhofft

Na, auf welchem Pokémon-Titel ist ein Glurak auf dem Cover des Spiels zu sehen?

Nintendo veröffentlicht nach und nach immer mehr Spiele-Klassiker aus alten Zeiten über das Nintendo Switch Online-Abo. Aber eine Reihe fehlt seit geraumer Zeit, und dementsprechend hoffen Fans schon ewig darauf, dass die Pokémon-RPGs endlich ihren Weg auf die neueren Konsolen finden. Bald könnte es so weit sein, aber laut einem Leak nicht über das NSO-Abo.

Nintendo bringt laut Leak die feuerrote und blattgrüne Pokémon-Edition für Switch auf den Markt

Eigentlich wäre es ein No-Brainer, die ersten Pokémon-Spiele für den Game Boy auch über den Klassiker-Katalog und das Bezahl-Abo zu veröffentlichen. Erst recht jetzt, wo doch dieses Jahr das 30-jährige Jubiläum ansteht.

Aber Nintendo geht laut Leaks einen ganz anderen Weg. Sowohl die feuerrote als auch die blattgrüne Edition kommen wohl anders auf die Nintendo Switch.

An sich sind das natürlich sehr gute Neuigkeiten, immerhin warten Franchise-Fans schon eine kleine Ewigkeit darauf, dass sie endlich die Klassiker auch auf der Switch (und der Switch 2) spielen können.

Und wenn die normalerweise sehr verlässlichen Leaker Khu und Centro Leaks Recht behalten, kommen die beiden Pokémon-Teile sogar mit Pokémon-HOME-Kompatibilität um die Ecke. Ihr könnt also die kleinen Monster aus diesen Spielen dann auch in andere übertragen.

Nur wirkt es natürlich etwas befremdlich, dass nicht zuerst einfach die blaue und rote Edition über Nintendo Switch Online kommen – und dass für die feuerrote und blattgrüne Edition noch einmal bezahlt werden soll.

Wenn die Leaks stimmen, erscheinen die beiden Teile eben nicht über NSO oder das Erweiterungspaket dafür, sondern einfach als mehr oder weniger normaler Bezahl-Release im Nintendo eShop.

Dementsprechend fallen die Reaktionen auf diesen Leak auch eher gemischt aus. Das Ganze steht und fällt natürlich auch mit dem Preis. Viele Fans fürchten, dass Nintendo einfach 50 Euro oder sogar mehr für zwei richtig alte Spiele verlangt, die ohne Verbesserungen auf den Markt kommen.

Wobei es natürlich aktuell auch noch völlig unklar bleibt, ob die Spiele nicht vielleicht doch eine Remaster- oder gar Remake-Kur verpasst bekommen.

Die Nachfrage scheint auf jeden Fall zu bestehen. Ein anderer Twitter-User schreibt zum Beispiel:

"Nintendo, veröffentlicht einfach alles vom Game Boy hoch bis zum 3DS. Selbst wenn ich die Spiele alle nochmal kaufen muss, macht sie einfach HOME-kompatibel und sie sind meine Zeit sofort wert."

Wie immer gilt auch in diesem Fall hier natürlich, dass ihr die Angelegenheit vorerst noch mit der größtmöglichen Vorsicht genießen solltet. Es handelt sich dabei nur um einen Leak und es gibt keinerlei offizielle Ankündigungen oder irgendetwas in der Richtung.

Dass zumindest irgendwelche älteren Pokémon-Teile im Zuge des 30. Geburtstags auch für die Switch kommen, wirkt aber durchaus wahrscheinlich. Bleibt nur die Frage, welche und in welcher Form und wo und wie sie veröffentlicht werden.

Welche Teile wären euch am wichtigsten und wärt ihr bereit, dafür nochmal extra zu zahlen oder seid ihr nur dabei, wenn es über NSO kommt?