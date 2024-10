Pokémon Gen 10: Release, Plattformen, Setting und mehr - Alle Gerüchte und Infos zu Codename Gaia

Hier ist alles, was wir bereits zum nächsten Hauptableger der Pokémon-Reihe wissen.

Mit Pokémon Karmesin und Purpur ist die neunte Generation der Reihe bereits 2022 erschienen. Aktuell ist außerdem Pokémon-Legenden: Z-A in Entwicklung, allerdings handelt es sich dabei nicht um die zehnte Generation – wir brauchen hier also keine oder nur wenige neue Pokémon erwarten.

Dass Gen 10 trotzdem kommt, steht bereits fest. Dank eines riesigen Leaks bei Entwickler Game Freak kennen wir auch schon eine Menge angeblicher Infos dazu. Wir fassen sie euch hier zusammen.

Wie GamePro mit illegalen Hacking-Angriffen umgeht: Die Situation rund um Game Freak ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen weitergeben, liegt hier eine Straftat vor. Zwar ist die Situation aktuell noch nicht in Gänze einsehbar, allerdings sind neben Gameplay-Assets und Release-Plänen auch private Informationen von Mitarbeiter*innen von Game Freak betroffen.

Release: Wann erscheint Pokémon Gen 10?

Hierzu gibt es bislang noch keine offiziellen Informationen. Zwischen den letzten Generationen lagen jeweils drei Jahre. Der bekannte Pokémon-Insider Riddler_Khu hatte aber bereits im März 2024 angeteast, dass wir Gen 10 erst zum 30-jährigen Jubiläum der Reihe bekommen – was auf 2026 fällt.

Da wir 2025 bereits Pokémon-Legenden: Z-A bekommen und der Ableger laut dem Leaker "nicht zu früh im Jahr" erscheinen soll, wirkt ein 2026-Release für Pokémon Gen 10 also zumindest nicht unwahrscheinlich.

Plattformen: Kommt Pokémon Gen 10 für Nintendo Switch und Switch 2?

Eine der Infos aus dem großen Hacking-Angriff auf Game Freak enthüllt, dass Gen 10 sich für die Nintendo Switch 2 (oder wie auch immer der Nachfolger letztlich heißen wird) in Entwicklung befinden soll.

Allerdings soll auch eine Version für die originale Switch getestet werden – ob die dann tatsächlich erscheint, ist dagegen noch unklar und dürfte unter anderem an der Performance hängen.

Gibt es einen Trailer zu Pokémon Gen 10?

Nein, bislang gibt es noch keinen Trailer oder offizielles Bildmaterial zur nächsten Generation. Hier müssen wir uns also noch gedulden.

Name: Wie heißt Pokémon Gen 10?

Ebenfalls im Game Freak-Leak steckt die Info, dass der Codename für die zehnte Generation "Gaia" lauten soll. Außerdem sollen die Namen der beiden Editionen in Japan jeweils mit K und N beginnen.

Fans spekulieren hier, dass das jeweils für Kaze (Wind) und Nami (Welle) stehen könnte. Grund dafür ist das angebliche Setting.

Setting: Was ist die neue Region von Pokémon Gen 10?

Demnach soll die neue Region in der zehnten Generation nämlich aus einer Inselgruppe bestehen. Das hatte auch Riddler_Khu bereits bestätigt, der zum Setting angeteast hatte: "zu viel Wasser".

Viele Fans spekulieren hier auf ein Griechenland-basiertes Setting. Auch Italien und Australien werden als Vorlage ins Rennen geworfen. Diese Theorien gehen zurück auf Bilder, die in Pokémon Karmesin/Purpur zu finden sind und scheinbar eine italienische Straße und den Sandsteinmonolith Uluru in Australien zeigen.

Auch hier liefert ein weiterer X-Beitrag von Riddler_Khu einen möglichen Hinweis: Darin ist nämlich ein Emoji mit betenden Händen zu sehen, das auf Vatikanstadt verweisen könnte. Wie gewohnt sind die Leaks des Accounts allerdings eher kryptisch.

Bevor die zehnte Generation erscheint, erwartet uns erst einmal der Ableger Pokémon-Legenden: Z-A:

Welche neuen Pokémon kommen in Gen 10?

Hierzu gibt es bislang noch keine Leaks. Wir wissen also noch nicht, welche neuen Pokémon uns erwarten werden. Anders als in Pokémon-Legenden: Z-A ist allerdings fest davon auszugehen, dass wir ein ganzes Roster an komplett neuen Pokémon bekommen werden.