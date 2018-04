Am kommendem Sonntag, dem 15. April 2018, ist es wieder soweit und der nächste Community Day geht in Pokémon GO an den Start. Dieses Mal dreht sich in dem Fang-Event alles um das Elektro-Schaf Voltilamm, das wir für einen kurzen Zeitraum besonders häufig antreffen und das mit einer besonderen Attacke ausgestattet wird.

Der Dataminer Chrales hat aber schon einmal im Vorfeld des Events im Spielcode der Pokémon GO-App gewühlt und ein paar Hinweise aufgedeckt. Offenbar wird uns abermals auch die Shiny-Variante des Community Day-Pokémons im Spiel begegnen. Wie schon bei Pikachu, Dratini und Bisasam, fand sich nun auch zu Voltilamm eine Shiny-Variante im Network-Traffic.

Dies gilt aber auch für Waaty und Amphoros, die jeweiligen Weiterentwicklungen von Voltilamm, die im Rahmen des Community Days ebenfalls abgedeckt werden. Die besondere Community Day-Attacke "Drachenpuls" kann beispielsweise nur von Amphoros gelernt werden. Aktiv werden die Shiny-Varianten aber wohl erst am 15. April. Das Event wird von 11 Uhr bis 14 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

Pokémon GO - Spezial-Quest zum Community Day?

Neben den Shiny-Schafen fand Chrales auch Hinweise auf eine besondere Quest, die zum Community Day aktiv werden könnte. Das lassen die folgenden Codezeilen vermuten:

"quest_catch_special6_plural"

"Catch {0} Mareep"

Daraus lässt sich ableiten, dass wir eine Belohnung erhalten, wenn wir eine bestimmte Menge an Voltilamms (im Englischen Mareep) fangen. Was das für eine Belohung ist und wie viele Voltilamms benötigt werden, ist allerdings noch nicht klar.

Freut ihr euch auf den nächsten Community Day?