Pokémon GO-Spieler können sich auf vielversprechende Neuerungen im Mobile-Spiel freuen. Das wird aus den Aussagen von Niantic CEO John Hanke deutlich. (via Pokémon GO Hub)

Bei einem Flug saß er witziger Weise neben dem Fan und Spieler Doctor PoGO, der ihn über die Zukunft von Pokémon GO ausgequetscht hat.

So guess who I ran into again on the plane.



Thanks again John Hanke for your time the whole flight. Awesome conversation.@PokemonGoApp @trnrtips @ReversalYouTube @ProdigiesNation @MYSTIC7 @PkmnMasterHolly @PoGoKieng pic.twitter.com/9ByvmUbd7T — Doctor PoGo TL40x4 - Road to 100 Million (@PokemonDoctorYT) April 28, 2018

"Ratet mal, wen ich heute im Flugzeug getroffen habe. Danke an John Hanke für deine Zeit! Tolle Konversation."

Niantic CEO verspricht bessere Spielbalance

Der Firmenchef plauderte aus dem Nähkästchen und verriet dabei unter anderem, dass die Arbeiten an der 4. Pokémon-Generation bereits in Gange sind.

Ebenso ist das Thema PvP (Player versus Player) trotz monatelangem Stillschweigen von Seiten Niantics - die letzte Meldung hierzu kam vor über einem halben Jahr - für die Entwickler nicht vom Tisch. Auch daran werkeln die Macher weiterhin, sodass wir in Zukunft gegen andere Spieler antreten können.

Besonders interessant für alle Trainer, die bereits das maximale Level erreicht haben: Hanke bestätigt, dass wir demnächst über Level 40 hinauskommen werden können. Außerdem soll Pokémon GO in Zukunft durch mehrere Anpassungen (Map, PokéStop-Vorschläge, Aktionen gegen Spoofer etc.) insgesamt eine bessere Spielbalance bekommen.

Hier alle Aussagen von Niantics CEO in der Übersicht:

Anpassungen der Map, um sie für Raids zu optimieren

4. Generation ist in Arbeit

PvP ist in Arbeit

maximales Level wird angehoben

Vorschläge für PokéStops werden eingebunden

Pokémon GO Fest 2 bestätigt

Bemühungen, die Spielbalance zu verbessern

neue Items kommen in Zukunft

Aktionen gegen Spoofer

Welches angesprochene Feature wollt ihr zuerst in Pokémon GO sehen?