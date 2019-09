In Pokémon GO gewinnt Team Rocket an Einfluss. Die Invasion ist in vollem Gange und die Fieslinge verwandeln immer mehr Pokémon in Schatten- beziehungsweise Crypto-Pokémon. Aber ihr könnt natürlich etwas dagegen unternehmen. Jetzt erhaltet ihr sogar die Möglichkeit, zehn neuen Crypto-Pokémon in den Kämpfen gegen Team Rocket zu begegnen und sie zu erlösen.

Das sind die 10 neuen Crypto-Pokémon in den Team Rocket-Kämpfen

Team Rocket stehen jetzt weitere Crypto-Pokémon zur Verfügung. Die folgenden Schatten-Pokémon könnt ihr jetzt fangen und anschließend erlösen, um ihnen neue Moves beizubringen (zum Beispiel die vom kommenden Community-Tag, aber dazu müssen eure Pokémon schon erlöst sein).

Die 10 neuen Crypto-Pokémon im Überblick:

Abra

Bluzuk

Chelast

Duflor

Enton

Fukano

Larvitar

Myrapla

Nockchan

Omot

Das dürften wohl kaum die letzten Neuzugänge bei den Crypto-Pokémon gewesen sein, im Gegenteil. Wir gehen davon aus, dass in Zukunft noch weitere Schatten-Monster hinzugefügt werden.

Der nächste Community-Tag findet am 15. September statt. Professor Willow erklärt in der offiziellen Ankündigung, "dass die Crypto-Pokémon am Community-Day keine exklusiven Attacken lernen können".

Das bedeutet, dass ihr eure gefangenen Crypto-Pokémon zuerst erlösen müsst, bevor ihr sie weiterentwickelt. Andernfalls können sie nicht die exklusiven Event-Attackern lernen.

Diese Raid-Pokémon gibt es noch im September

Zusätzlich zu alledem finden im September auch noch die sogenannten Raid-Stunden (immer Mittwoch von 18 bis 19 Uhr) statt. Am 4. September konntet ihr euch dabei die drei Shiny Hunde-Pokémon Raikou, Entei und Suicine sichern.

Ansonsten warten noch Deoxys, Mewtu und ein bisher unbekanntes Wesen am Ende des Monats auf euch. Hier findet ihr die Termine im Überblick:

( 04. September: Raikou, Entei, Suicine)

Raikou, Entei, Suicine) 11. September: Deoxys

Deoxys 18. September: Mewtu

Mewtu 25. September: Unbekannt

Freut ihr euch auf die neuen Crypto-Pokémon? Welche sind eure bisherigen Favoriten?

