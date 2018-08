Pokémon GO - Dataminer findet Hinweis auf 4. Generation

Trainer warten schon seit Monaten darauf, dass Niantic die vierte Generation in die Welt von Pokémon GO entlässt.

Nachdem Niantic die Taschenmonster aus der Sinnoh-Region bereits selbst anteaste, hat ein bekannter Dataminer (Chrales) nun einen Hinweis im Code des Spiels gefunden.

Was steht im Code? Im Eintrag lesen wir nicht nur "Gen 4" (Abkürzung für vierte Generation), sondern auch Sinnoh.

Den Namen der Region, in der die Pokémon-RPGs Diamant und Perl angesiedelt sind, die wiederum die vierte Generation einführten.

Wir lesen außerdem "Badge", die Auszeichnung, die Spieler bekommen, wenn sie alle Pokémon aus der Sinnoh-Region in Pokémon GO fangen.

and don't get hyped too much but ...



badge_pokedex_entries_gen4_title : "Sinnoh"