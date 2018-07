Pokémon GO - 4. Generation von Niantic angeteast

Ziemlich genau zwei Jahre sind seit dem Release von Pokémon GO vergangen. In der Zwischenzeit gab es große Gameplay-Änderungen wie Raids, Freundesliste und natürlich auch die Einführung der zweiten und dritten Pokémon-Generation.

Niantic feiert das Jubiläum mit einem Twitter-Post, bei dem die Entiwckler Fans nach ihren schönsten PoGo-Momenten fragen. Als kleiner Eyecatcher dient ein feierliches Artwork, das Trainer und Pokémon in ausgelassener Stimmung bei einer Party zeigt.

Wir sehen Prof. Willow, die Team-Coaches und Fanlieblinge wie Pikachu, Guardevoir und zahlreiche Legendäre. Doch wer genau hinsieht, erkennt auch die Starter der vierten Generation zwischen den anderen Taschenmonstern umherwuseln.

Chelast, Panflam und Plinfa in Pokémon GO

Hier die Auflösung des Suchspiels: Das Pflanzen-Pokémon Chelast tobt mit Karnimani und Flemmli. Feuer-Schimpanse Panflam klettert das Sonnensegel hinab und Wasser-Starter Plinfa ruht sich links vom Geschehen aus.

Diese drei Pokémon sind aktuell noch nicht in Pokémon GO fangbar. Niantic teast hier also den Release der vierten Generation an, die ihren ersten Auftritt in den Haupspielen Pokémon Diamant und Perl feierte.

Wann kommt die 4. Gen?

Wir brauchen definitiv noch Geduld. Bis es soweit ist und die 4. Gen den Sprung ins Mobile-Spiel schafft, werden sicherlich noch einige Monate vergehen. Im Spielcode befinden sich aktuell noch keine Daten zu den neuen Biestern - zumindest sind die recht zuverlässigen Dataminer bisher noch nicht fündig geworden.

Langweilig sollte es dennoch nicht weren. Denn in der Zwischenzeit steht uns schon bald der Zapdos-Tag ins Haus. Auch sonst hat Niantic bereits bestätigt, dass die Arbeiten an Pokémon GO noch lange nicht zu Ende sind. In Zukunft erwarten uns neben der 4. Gen auch PvP-Kämpfe.