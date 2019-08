Neue Features testet Pokémon GO-Entwickler Niantic meist in weniger dicht besiedelten Gebieten wie Australien oder Neuseeland. Von dort kommen jetzt Berichte, dass aktuell eine Adventure Sync-Version getestet wird, die uns neue Pokémon anzeigt - auch wenn die App geschlossen ist.

Adventure Sync an sich gibt es bereits. Unter anderem macht es uns das Ausbrüten von Eiern leichter, indem es unsere Schritte auch dann zählt, wenn wir die Pokémon GO-App gar nicht offen haben. Jetzt wird jedoch eine neue, erweiterte Version getestet. Laut Spielerberichten auf PokemonGoHub hat die einen neuen Anzeigemodus.

Neue Pokémon in der Nähe

Der soll uns nämlich Push-Notifikationen schicken, wenn ein Pokémon in der Nähe ist, das wir noch nicht gefangen haben. Aktuell werden die uns nur als Schatten angezeigt, wenn wir die App öffnen, in der neuen Version soll die Nachricht über unbekannte Monster jedoch auch aufploppen, wenn Pokémon Go geschlossen haben.

Zu finden ist die Option dann in den Einstellungen von Adventure Sync. Das Feature ist nicht zwangsläufig aktiviert, es lässt sich jederzeit ausschalten. Aber gerade für Trainer, die speziell auf der Suche nach neuen Pokémon sind, dürfte sich die Funktion als sehr nützlich erweisen.

So müssen sie nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm schauen und Akku und Aufmerksamkeit opfern. Vielmehr vibriert das Smartphone, und ein Blick auf den Lockscreen zeigt das neue Pokémon an.

Was haltet ihr von dem Feature? Sucht ihr gezielt nach neuen Pokémon? Oder würdet ihr die Funktion sofort ausstellen?

Seid ihr neugierig auf das neue Adventure Sync?