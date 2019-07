Der offizielle Twitter-Account von Pokémon GO Deutschland hat ein besonderes Highlight für Gäste des Pokémon GO Fests 2019 angeteast. In Dortmund könnt ihr vor Ort ein "mysteriöses" Taschenmonster aufwecken, das euch einen Wunsch erfüllt: Jirachi.

Wann findet das Pokémon GO Fest 2019 statt?

Das Event findet vom 4. bis 7. Juli im Westfalenpark in Dortmund statt. Wenn ihr ein Ticket habt, könnt ihr auf dem Gelände seltene Pokémon fangen und einige Spezialforschungen ergattern. Die Silouette aus dem Twitter-Post gehört zu Jirachi.

Trainer, beim #PokemonGOFest2019 in Dortmund müsst ihr Professor Willow dabei helfen, ein Mysteriöses Pokémon aufzuwecken!

? Wenn ihr es schafft, wird es euch einen Wunsch erfüllen! ?

Was wünscht ihr euch? pic.twitter.com/Voe36CFIPe — Pokémon GO DE (@PokemonGOdeu) July 2, 2019

Jirachi ist an eine Sternschnuppe angelehnt und kann dementsprechend Wünsche erfüllen, die Menschen auf die drei kleinen "Wunschzettel" an seinem Kopf schreiben. Wie genau die Wunscherfüllung beim GO Fest 2019 aussehen wird, muss sich noch zeigen.

Neues Shiny ist auch vor Ort. Außerdem wurde ebenfalls angeteast, dass es ein neues Shiny-Pokémon zu fangen gibt. Dabei handelt es sich sehr wahrscheinlich um Nidoran.

???Trainer, beim #PokemonGOFest2019 in Dortmund wartet ein äußerst seltenes Pokémon auf euch! ??? Aber nehmt euch beim Fangen vor seinen giftigen Widerhaken in Acht. Wisst ihr, welches Pokémon wir meinen? ? pic.twitter.com/gKjNIg3dfo — Pokémon GO DE (@PokemonGOdeu) June 28, 2019

Dortmund bereitet sich vor

Das Pokémon GO Fest in Dortmund ist eines der größten Events in Europa für Fans des Mobile-Spiels. Es werden über 150.000 Besucher erwartet und das zeigt bereits die ersten Auswirkungen. Wie der WDR berichtet, sind die Hotels der Stadt bereits ausgebucht.

Außerdem plant die Verwaltung zusätzliche Busse und Bahnen ein, um den vielen Spielern aus ganz Europa einen möglichst reibungslosen Ablauf zu garantieren. Die Stadt warnt offenbar sogar ihre Busfahrer davor, während der Laufzeit besonders auf Menschen zu achten, die unkonzentriert auf die Straße laufen, weil sie auf ihr Handy schauen.

