Pokémon Go - "Go Snapshot" lässt euch wie damals Pokémon fotografieren

Niantic hat zusammen mit The Pokémon Company International eine neue Funktion für das Mobile-Spiel Pokémon Go vorgestellt. Diese trägt den Titel "Go Schnappschuss" (orig.: Go Snapshot) und ist eine Art Fotomodus. Nicht nur Fans des N64-Klassikers Pokémon Snap dürfen gespannt sein.

Fotos schießen wie bei Pokémon Snap

Darin könnt ihr eure Pokémon in der realen Welt platzieren und mit ihnen interagieren, um ein möglichst schönes Foto entstehen zu lassen. In der zugehörigen Pressemitteilungen haben die Entwickler auch gleich ein paar Beispielfotos mitgeliefert.

Damit soll das Augmented Reality-Spiel die Grenzen zwischen der digitalen und realen Welt noch weiter verschmelzen lassen. Ob das unter echten Testbedingungen auch so gut aussieht, wie auf den offiziellen Bildern, könnt ihr schon bald herausfinden.

Wie funktioniert Go Snapshot? Die Verwendung soll sehr einfach ausfallen. Nachdem ihr ein Pokémon ausgewählt habt, stellt ihr es an eine Stelle in eurer Umgebung. Dabei steht es jedoch nicht einfach still, sondern ist durchaus aktiv.

Schaut es also gerade nicht in eure, oder die passende Richtung, könnt ihr es streicheln um die Aufmerksamkeit z.B. auf euch zu lenken. Alle Bilder werden dann auf eurem Gerät gespeichert. Nun könnt ihr noch euren besten Versuch auswählen und in den gängigen Sozialen Netzwerken teilen.

Wann erscheint Go Snapshot? Einen genauen Release-Termin für das neue Feature gibt es noch nicht, allerdings soll die Veröffentlichung "in Kürze" erfolgen. Es wird wie gewohnt per Update in das Spiel integriert.

Zusätzlich zur reinen Foto-Funktion könnt ihr eure Kunstwerke natürlich auch mit euren Freunden teilen.

Die Community hat mit dem Augmented Reality-Spiel auch in der Vergangenheit bereits viele schöne Fotos und Screenshots von Pokémon in der echten Welt gemacht. Das habe die Entwickler dazu inspiriert, konkret hierfür einen passenden Modus zu entwickeln.

Go Snapshot dürfte auch für Fans des Klassikers Pokémon Snap interessant sein. Auf dem N64 konnten Spieler in Europa vor 19 Jahren wie in einem Rail-Shooter durch eine 3D-Landschaft fahren und auf der Reise auftauchende Pokémon fotografieren.

Was ist mit euch? Freut ihr euch auf Go Snapshot?