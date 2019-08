Pokémon GO deckt mittlerweile vier Taschenmonster-Generationen ab, doch der Release der 5. Pokémon-Generation könnte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Mit der aktuellen Ankündigung des Ultra Bonus-Events liefert Niantic nämlich einen vielversprechenden Hinweis darauf, dass Gen 5 womöglich im September auf die Welt losgelassen werden könnte.

Was ist Ultra Bonus? Hierbei handelt es sich um ein Event, das Niantic nach dem Abschluss der globalen Herausforderung im September startet. Ganze drei Wochen warten hier spezielle Boni auf PoGo-Trainer - doch in der Ankündigung steckt noch mehr.

Erscheint Gen 5 im September? Darauf deutet die englische Beschreibung von Niantic zur dritten Ultra Bonus-Woche. Die Anfangsbuchstaben jedes Satzes daraus bilden das Wort "Unova". So wird die Einall-Region aus den Nintendo DS-Editionen Schwarz und Weiß im Englischen bezeichnet. Und Schwarz und Weiß führten damals die fünfte Pokémon Generation ein.

"Unusual Pokemon will be appearing in the wild this week. Noteworthy opponents are coming to raids, too. Over the course of the event, you may also be able to add some Pokemon to your Kanto Pokedex that previously eluded you in your part of the world. Venture out to take on challenges and make discoveries. As always, happy exploring, Trainers!"