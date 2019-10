Pokémon GO bringt endlich geforderten Fan-Liebling ins Spiel

Pokémon GO-Trainer können sich dank des Updates 0.157.0 auf viele Neuigkeiten freuen. Allem voran der frische Ladebildschirm, der unzählige Details bereit hält. Die lassen aufhorchen: Wir sehen nicht nur die drei offenbar neuen Team Rocket-Mitglieder, sondern allem Anschein nach auch den Anführer der Fieslinge: Giovanni. Der Kult-Bösewicht gibt sich offenbar demnächst höchstpersönlich die Ehre. Hinweise auf ein großes globales Event gibt es auch noch.

Das alles könnte mit Halloween in Verbindung stehen.

Pokémon GO bringt offenbar Team Rocket-Boss Giovanni ins Spiel

Giovanni kommt, aber nicht allein! Update 0.157.0 bringt insbesondere einen großen neuen Ladebildschirm, der es in sich hat. Darauf fallen vor allem die folgenden Details auf:

Neue Crypto-Pokémon

3 neue Team Go Rocket-Mitglieder

Giovanni

So sieht der neue Pokémon GO-Ladebildschirm aus:

Das sind die neuen Crypto- beziehungsweise Schatten-Pokémon

Auf dem Bild können wir diverse Crypto-Pokémon sehen. Nicht weiter überraschend wirken Arkani, Hundemon, Scherox, Despotar, Iksbat oder Dragonir. Deutlich spannender sind aber diese Pokémon, die da im Hintergrund als Crypto-Pokémon auftauchen, so wie Mauzi:

Absol

Flunkifer

Vor allem diese beiden spielen eine besondere Rolle. Flunkifer und Absol waren bisher nicht als Schatten-Versionen beziehungsweise Crypto-Pokémon im Spiel. Außerdem bleibt ungewiss, ob sie irgendwie anders behandelt werden, da es sich dabei eigentlich um Raid-only-Pokémon handelt.

Was hat es mit den drei neuen Team Rocket-Anführern auf sich?

Auf den Treppenstufen könnt ihr drei Personen erkennen, bei denen es sich offenbar um drei neue Charaktere handelt. Die scheinen eindeutig Team Rocket zuzuordnen zu sein und wirken einigermaßen bedrohlich.

Allem Anschein nach sind das die drei Figuren, die vor Kurzem erst über den offiziellen Twitter-Account von Pokémon GO angeteast wurden, als Team Rocket die App 'gehackt' hatte.

Crypto-Team-Anführer? Es sieht sogar ein bisschen danach aus, als wären es direkte Gegenstücke oder (Schattenversionen?) von den Anführern Candella, Spark und Blanche.

Giovanni könnte endlich in Pokémon GO mitmischen

Eindeutige Hinweise? Oben in der Mitte thront eine schattenhafte Gestalt, bei der es sich allem Anschein nach um Giovanni handelt. Jemand anderes kann es eigentlich nicht sein: Immerhin wurde der Team Rocket-Anführer mehrfach angeteast und in letzter Zeit dreht sich alles um seine Truppe.

Das deutet natürlich darauf hin, dass da etwas Größeres im Anmarsch ist. Team Rocket will anscheinend ein dickes Ding durchziehen. Die Angelegenheit scheint so umfassend und wichtig zu sein, dass nicht nur Verstärkung benötigt wird, sondern sich sogar der Oberfiesling selbst die Ehre gibt.

Dataminer haben noch jede Menge andere Details aus den Tiefen des Spielcodes gefischt. Das bedeutet natürlich, dass ihr die Angaben mit Vorsicht genießen solltet, weil sie noch nicht endgültig und auch nicht offiziell sind. Es kann sich also noch einiges ändern (via Pokémon GO Hub).

Neue Crypto-Pokémon: Shuppet, Zwirrlicht, Zobiris und ihre Weiterentwicklungen verbreiten jetzt schon Halloween-Stimmung. Auch einige Eis-Pokémon wie Botogel wurden entdeckt

Shuppet, Zwirrlicht, Zobiris und ihre Weiterentwicklungen verbreiten jetzt schon Halloween-Stimmung. Auch einige Eis-Pokémon wie Botogel wurden entdeckt Neue Moves: Horn Drill, Fissure und Sacred Sword

Horn Drill, Fissure und Sacred Sword Musik-Manager erlaubt künftig neue Musik ohne große Updates

erlaubt künftig neue Musik ohne große Updates Suchfilter wurden hinzugefügt & entfernt

wurden hinzugefügt & entfernt Globales Event mit Abzeichen und Ticket soll am 2. November stattfinden

mit Abzeichen und Ticket soll am 2. November stattfinden Pulsierende Gesundheits-Anzeige & weitere Tweaks

Wie findet ihr den neuen Ladebildschirm und das Update? Freut ihr euch auf Giovanni?

