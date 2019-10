Pokémon GO Halloween-Event 2019 bringt Darkrai & etliche Boni

Auch in diesem Jahr dürfen sich Pokémon GO-Trainer wieder in ein spezielles Halloween-Event stürzen. Niantic hat nun den Termin sowie die vielen Boni angekündigt, von denen wir die nächsten zwei Wochen profitieren können.

Wann startet das Halloween-Event 2019 in Pokémon GO?

Start: Donnerstag, 17. Oktober um 22. Uhr (deutsche Zeit)

Das bringt das Halloween-Event 2019

Mehr Krypto-Pokémon: Hornliu, Kokuna, Bibor, Elektek, Magmar, Lapras, Voltilamm, Samurzel, Blanas, Zobiris, Knacklion, Tuska, Shuppet und Zwirrlicht

Hornliu, Kokuna, Bibor, Elektek, Magmar, Lapras, Voltilamm, Samurzel, Blanas, Zobiris, Knacklion, Tuska, Shuppet und Zwirrlicht Verkleidungen für unseren Avatar im Style-Shop, unter anderem eine Tragosso-Kappe und eine Mimigma-Tasche

neue Feldforschungsaufgaben sind für die Dauer des Events verfügbar

neue Spezialforschung mit "verbotenen Pokémon"

Geist- und Unlicht-Pokémon tauchen häufiger in der Wildnis, in Eiern und in Raid-Kämpfen auf

Das Seele-Pokémon Makabaja erscheint zu Halloween erstmals

Boni des Events:

Doppelte Fang-Bonbons

Doppelte Schlüpf-Bonbons

Doppelte Tausch-Bonbons

Die Highlights des Halloween-Events

Darkrai als Tier 5-Raidboss

Trainer können sich zudem für einen neuen Raid-Boss wappnen. Im Zuge des Events treten wir gegen Darkrai in Raid-Kämpfen der Stufe 5 an.

Was ist Darkrai? Hier erwartet uns ein mysteriöses Pokémon vom Typen Unlicht, das mit der vierten Generation eingeführt wurde.

Pokémon in super-gruseligen Kostümen, die euch das Blut in den Adern gefrieren lassen

Weil ja Halloween ist, haben sich einige Pokémon super-niedliche Möchtegern-Gruselkostüme übergestreift. Sie tauchen im Zuge des Events in der Wildnis und in Raids auf. Unter anderem dabei:

Bisasam verkleidet als Ninjatom

Glumanda verkleidet als Tragosso

Schiggy verkleidet als Makabaja

Pikachu in Mimikyu-Kostüm

Erschreckend!