Pokémon GO: Jirachi wird wohl nächste Spezialforschung

Nachdem das rätselhafte Pokémon Jirachi bereits auf dem letzten Pokémon GO Fest zu ergattern war, könnte es durch eine neue Spezialforschung bald für alle zugänglich werden. Zumindest deuten darauf die Entdeckungen eines Dataminers hin, der jede Menge Dialoge von Professor Willow entdeckt hat.

Nächste Pokémon GO-Spezialforschung dreht sich offenbar um Jirachi

Was wurde gefunden? Dataminer Chrales hat eine ganze Reihe an Textpassagen gefunden. Die stammen recht eindeutig von einer neuen Spezialforschung, die auch noch frappierend an die vom letzten GO Fest erinnern.

Was bedeutet das? Allem Anschein nach erwartet euch bald eine komplett neue Spezialforschung. Und zwar unabhängig vom GO Fest, da die Dialoge darauf keinen Bezug nehmen, das sonst aber immer gemacht haben.

Was lässt sich aus den Textpassagen schließen?

Das erwartet euch: Anhand dessen, was Professor Willow zu euch sagt, lässt sich schon ein guter Eindruck davon gewinnen, was euch bei der Spezialforschung erwartet. Die dreht sich offenbar um das mysteriöse Pokémon Jirachi und bietet insgesamt sieben Forschungs-Stufen. Da die normalerweise aus drei Aufträgen bestehen, gehen wir von insgesamt 21 Aufträgen aus.

Unter anderem gibt es wohl die folgenden Aufträge:

Schieße X Schnappschüsse

Fange X Pokémon aus der Hoenn-Region

Fange X Pokémon von Typ Psycho und Stahl

Fange X Flurmel

Schließe einen Trainer-Kampf ab

Schließe X neue Freundschaften

Wann kommt die Spezialforschung? Wann ihr euch das Jirachi schnappen könnt, steht offiziell noch nicht fest. Bisher handelt es sich hierbei auch nur um die Entdeckungen eines Dataminers, die nicht zwingend ins Spiel kommen müssen. Realistisch wäre aber, wenn es nach dem nächsten GO Fest in Yokohama, das vom 6. bis zum 12. August stattfindet.

Freut ihr euch auf die mögliche Jirachi-Spezialforschung?

