Ab heute ist es endlich möglich, in Pokémon GO auch Quests anzunehmen, abzuschließen und sich dafür belohnen zu lassen. Mehr zur Feldforschung und zur Spezialforschung findet ihr in unserer News zu den neuen iOS- und Android-Updates. Neben den Quests und der neuen Story bringt Pokémon GO aber noch eine weitere Neuerung, die vor allem langjährige Fans freuen wird. Ab heute ist Mew offiziell im Spiel.

Das Legendäre Pokémon, das wir schon in der ersten Game Boy-Generation verzweifelt gesucht haben, wurde mit dem neuen Update ins Spiel integriert. Die Begegnung mit Mew ist aber nicht zufällig, sondern ist an die neue Storyline gebunden, in der wir Professor Willow bei seiner Forschung helfen. Sind alle Quests abgeschlossen, lockt die Möglichkeit, Mew einzufangen.

Fangen von Mew ist garantiert

Wer sich Sorgen gemacht hat, dass er diese Chance ungenutzt verstreichen lässt, darf aber aufatmen. Denn offenbar liegt die Fangrate von Mew bei stolzen 100 Prozent und es ist dem Pokémon nicht möglich, wieder zu fliehen. Das erfahren wir aus der Game Master-Datei von Mew, die von findigen Fans auf Änderungen durchsucht wurde. Und passend zum Update wurde nun die Regel eingeführt, dass jeder Mew-Fang garantiert ist.

Damit ist Mew eine gesicherte Belohnung für alle Quest-Teilnehmer und dient für die Entwickler von Niantic Labs wohl als willkommene Möglichkeit, das neue Quest-System noch attraktiver zu machen. Wer möchte, kann sich hier auch das vollständige Move Set von Mew anschauen, denn die einzelnen Attacken des Pokémons sind ebenfalls bekannt.

Außerdem wissen wir dank Dataminern bereits, dass es auch eine Shiny-Variante von Mew im Spiel gibt. Ob die aber ebenfalls in der Storyline von Pokémon GO auftaucht, ist unklar.

Freut ihr euch auf Mew?