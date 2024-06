Pokémon Karmesin-/Purpur-Spieler können sich bald eines der nervigsten Shinys sehr viel einfacher schnappen und so geht's

In Pokémon Go gibt es sogenannte Community Days, an denen bestimmte Pokémon öfters auftauchen und eine höhere Shiny-Rate haben. Um welches Pokémon handelt es sich dieses Mal?

Schillernde Pokémon, auch Shinys genannt, sind eine Besonderheit in der Pokémon-Reihe, an der sich Fans seit der zweiten Generation erfreuen. Durch ihre extrem seltene Fang- oder Brutchance haben sie einen hohen Stellenwert und bewegen manche Spieler*innen dazu, sich auf die schillernden Exemplare zu spezialisieren. Das ist jedoch nicht immer so einfach.

Schillerndes Zapplardin am Community Day in Pokémon Go fangen

Manche Shinys sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen, weil sie ihrem Original trotz veränderter Farbe unglaublich ähnlich sehen. In Pokémon Karmesin/Purpur wird das weiter erschwert, wenn sich die besagten Shinys im Wasser befinden, das gerade von der Sonne angestrahlt wird.

Ein Pokémon, auf dessen Shiny-Variante das zutrifft, ist Zapplardin. In der schillernden Version wird die weiße Farbe der Schuppen durch eine hellblaue Farbe ersetzt, die sich kaum vom ursprünglichen Weiß unterscheidet. Das macht die Suche nach einem Shiny Zapplardin ziemlich mühsam.

Nun wurde Zapplardin für den Community Day im Juli 2024 für Pokémon Go bestätigt. Konkret bedeutet das, dass am Sonntag, den 21. Juli 2024, von 14 bis 17 Uhr wilde Zapplardin vermehrt erscheinen. Wie üblich an Community Days sind die Chancen auf die Shiny-Varianten der Pokémon mit 1 zu 25 stark erhöht.

Pokémon Go hat gerade erst dieses Jahr neue Features und eine verbesserte Grafik bekommen, die in diesem Trailer beworben werden:

0:45 Revolution für Pokémon GO: Neue Features und verbesserte Optik angekündigt

Wie bekomme ich Zapplardin von Pokémon Go auf Pokémon Karmesin/Purpur?

Mit Pokémon Home könnt ihr das schillernde Zapplardin ganz einfach von Pokémon Go zu Pokémon Karmesin/Purpur übertragen. Auf der offiziellen Website von Nintendo findet sich unter anderem eine Anleitung zum Prozess.

Falls ihr am Community Day noch etwas zusätzliche Zeit in euer schillerndes Zapplardin stecken wollt, könnt ihr dessen Weiterentwicklung Zapplalek während des Events oder bis zu fünf Stunden danach zu Zapplarang entwickeln. Damit lernt es die äußerst praktische Attacke "Voltwechsel".

