Mit dem neuen Quest-System, das in Pokémon GO Einzug gehalten hat, können sich Spieler nun auch bestimmten Aufgaben zuwenden, um Herausforderungen zu erfüllen und Belohnungen dafür einzustreichen. So gibt es beispielsweise die Möglichkeit, Feldforschungen zu betreiben und einmal am Tag einen entsprechenden Stempel zu erhalten. Wer das sieben Tage am Stück macht, schafft einen "Forschungsdurchbruch" und wird belohnt.

In der ersten Woche des neuen Feldforschungssystems durften sich fleißige Hobbywissenschaftler über eine Begegnung mit dem Legendären Pokémon Lavados freuen. Bis zur offiziellen Möglichkeit, den zweiten Forschungsdurchbruch zu schaffen, sind wir zwar eigentlich noch etwas entfernt, aber einige Pokémon GO-Spieler haben einen Weg gefunden, sich die nötigen Stempel zu erschummeln. Wer die Uhrzeit umstellt und dem Spiel damit falsche Tage vortäuscht, kann etwas früher seine Stempel einsammeln.

Pokémon GO - Schon wieder Lavados

Reddit-Nutzer DeadlyHalibut hat den Exploit ausgenutzt und als einer der ersten Spieler erfahren, was die Belohnung für die zweite Woche ist: Schon wieder Lavados. Offenbar wechseln die Belohnungen nämlich nicht wöchentlich, sondern bleiben identisch, bis Niantic eine neue Belohnung einführt. Auch das Bundle aus Items, Sternenstaub und Erfahrungspunkten bleibt gleich.

Zwar gibt es auch Spieler, die sich damit zufrieden geben und die zusätzlichen Bonbons zum Aufleveln nutzen wollen, doch viele Fans sind enttäuscht, dass Niantic nicht rotiert und Lavados beispielsweise mit Arktos und Zapdos abwechselt. Gut möglich aber, dass diese Rotation nicht im Wochentakt erfolgt, sondern dass die Forschungsbelohnungen nur einmal im Monat wechseln.

Habt ihr euch euer Lavados schon gesichert?