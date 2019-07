Pokémon GO - Alle Infos zur Team Rocket-Spezialforschung

In Pokémon GO ist gerade die Hölle los und das liegt vor allem an Team Rocket. Die kultigen Bösewichte feiern aktuell nämlich ihr Debüt in dem AR-Spiel und besetzen PokéStops auf der ganzen Welt. Im Zuge dieser Infiltration gibt es auch eine neue Spezialforschung, die uns die Grundlagen des neuen Features näherbringen soll.

Spezialforschung "Eine beunruhigende Situation": Alle Belohnungen & Quests

Die Team Rocket-Spezialforschung hört auf den Namen "Eine beunruhigende Situation" und beginnt, wenn ihr die App startet und Professor Willow euch über die, naja, beunruhigende Situation und die ersten Sichtungen von Team Rocket informiert.

Kurzes Vergnügen: Mit gerade einmal vier Stufen und zwei Aufgaben pro Stufe ist die Spezialforschung für Pokémon GO-Verhältnisse relativ klein. Wenn ihr die Quest erfolgreich abschließt, winken Sternenstaub, Beeren und Pokémon als Belohnung.

Die Spezialforschungsstufen im Überblick

Stufe 1

Entwickle 2 Pokémon

(Begegnung mit einem Kramurx)

(Begegnung mit einem Kramurx) Verwende 5 Power-ups bei Pokémon

(Begegnung mit einem Zobiris)

Belohnung: 1000 Sternenstaub, 2000 XP

Stufe 2

Fange 2 Crypto-Pokémon

(Begegnung mit einem Rettan)

(Begegnung mit einem Rettan) Besiege 3 Team GO Rocket Rüpel

(Begegnung mit einem Smogon)

Belohnung: 2000 Sternenstaub, 2000 XP, 5 goldene Himmihbeeren

Stufe 3

Befreie 3 Crypto-Pokémon

(3000 Sternenstaub)

(3000 Sternenstaub) Befreie ein Crypto-Pokémon von Typ Feuer, Wasser oder Pflanze

(3000 XP)

Belohnung: 2000 Sternenstaub, 5 silberne Sananabeeren, 1 Sonderbonbon

Schatten-Pokémon, die sogenannten Crypto-Pokémon, können nach dem Fangen gereinigt, bzw. befreit werden. Dafür müssen ausreichend Sternenstaub und Bonbons investiert werden.

Stufe 4 (wird automatisch abgeschlossen)

2000 Sternenstaub

1000 XP

Belohnung: 1 Sofort-TM, 1 Lade-TM, 3 Sonderbonbons

Viel Spaß dabei!