Pokémon GO - Update 0.97.2 mit neuen Details zu Mew, Belohnungen für Quests & mehr

Das Pokémon GO-Update 0.97.2 (Android) beziehungsweise 1.67.2 (für iOS) bereitet das Spiel offenbar schon auf die diversen Neuerungen wie das Questsystem vor. Erst vor Kurzem wurde offiziell angekündigt, dass wir in Pokémon GO bald eine Story verfolgen und auf Quests gehen können. Jetzt gibt es offenbar einige neue Details, die Dataminer in der APK-Datei gefunden haben wollen. Unter anderem wurden anscheinend bereits die Begegnungen mit dem legendären Pokémon Mew angelegt.

Besondere Begegnung mit Mew & mythische Pokémon

Im Laufe der Forschungs-Quests für Dr. Willow scheint es zu einem besonderen Treffen mit dem legendären Pokémon Mew zu kommen. Wer das erfolgreich absolviert hat, erhält den Dataminern auf PokémonGOHub zufolge sogar ein spezielles Abzeichen. Passend dazu wurden im Spielcode wohl Hinweise auf die Unterscheidung zwischen legendären und mythischen Pokémon gefunden. Da könnten also durchaus noch mehr kommen.

Pokémon GO:

Community Day April kommt mit Voltilamm, Ausbrüt-Bonus & mehr

Die Quests bieten offenbar Abwechslung

Für das Absolvieren der unterschiedlichen Quests, die da auf uns zukommen, gibt es bereits ein Abzeichen, das im Spielcode entdeckt worden sein soll. Außerdem scheint eine Liste mit 16 Quest-Optionen zu existieren, die sich eher an Anfänger richten. Wir müssen zum Beispiel eine Beere benutzen, ein Pokémon favorisieren, ein Ei ausbrüten oder ein Pokémon fangen.

Pokémon Switch:

Geleaktes Bild verrät angeblich neue Features

Auch eine Liste mit weiteren Faktoren für die Quests soll gefunden worden sein, in der es um Gewonnene Arena-Kämpfe oder sehr effektive Lade-Attacken und derlei mehr geht. Was sich offensichtlich eher an weiter fortgeschrittene Spieler richten würde. Bei den Quests sollte also zumindest vorerst für Abwechslung gesorgt sein.

Als Belohnung für Quests winken wohl auch Pokémon-Begegnungen

Wer in Pokémon GO zukünftig Quests erfüllt, kann sich offenbar auf eine ganze Reihe an Belohnungen freuen. Die Dataminer haben in der 0.97.2-APK anscheinend sieben Belohnungen gefunden:

Erfahrungspunkte

Gegenstand

Sternenstaub

Bonbons

Avatar-Kleidung

Quest

Pokémon-Begegnung

Insbesondere Spieler in eher ländlichen Gegenden dürften sich darüber freuen, als Belohnung für Quests bald auch Pokémon-Begegnungen erhalten zu können. Zumindest dann, wenn die Dataminer Recht behalten. Die bisher offiziell angekündigten Details zum Questsystem in Pokémon GO findet ihr hier.

Wie gefällt euch das Questsystem bisher? Freut ihr euch drauf?

Pokémon GO - Die skurrilsten Pokémon-Fundorte ansehen