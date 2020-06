Pokémon Schwert/Schild Insel der Rüstungen: DLC-Startzeit verwirrt Fans

Pokémon Schwert und Schild erhält mit Die Insel der Rüstungen (Isle of Armor) am heutigen Mittwoch, den 17. Juni den ersten DLC. Doch aktuell kann die Erweiterung nicht gestartet werden. Fans sind verwirrt und werden zunehmend ungeduldiger.

Verwirrung über Release-Uhrzeit von Insel der Rüstungen

Wann der DLC genaue startet, ist aktuell unklar. Viele Spieler und GamePro selbst sind zunächst davon ausgegangen, dass wir bereits am 17. Juni ab Mitternacht unser Abenteuer auf der Rüstungsinsel beginnen können, doch falsch gedacht.

Wann könnte es stattdessen losgehen? Die aktuelle Vermutung: Fans auf Reddit gehen derweil davon aus, dass der DLC erst nach oder während des Livestreams freigeschaltet wird, bei dem Nintendo und The Pokémon Company heute neue Infos zu den Erweiterungspässen und zum DLC veröffentlichen wollen.

Aber das ist nur Spekulation. GamePro hat direkt bei Nintendo bezüglich der Release-Uhrzeit des ersten DLCs nachgefragt und updatet diese News, wenn wir eine Antwort erhalten haben.

Start-Uhrzeit des Pokémon-Livestreams: 17. Juni um 15 Uhr. Mehr Infos zum aktuellen Stream findet ihr hier:

1 0 Mehr zum Thema Schwert & Schild: Neue Infos zum DLC gibt's morgen im Livestream

Wie starte ich den DLC Die Insel der Rüstungen?

So kommt ihr auf die Insel der Rüstungen: Sobald der DLC freigeschaltet wurde, müsst ihr euch lediglich nach Brassbury begeben und den Bahnhof aufsuchen. Hier müsst ihr dann den Zug zur Rüstungsinsel nehmen.

An welcher Stelle ihr gerade in der Hauptstory seid, soll laut Nintendo dabei völlig egal sein. Ihr könnt den DLC zu jeder Zeit und mit jedem Level starten. Der DLC setzt auf Level-Scaling, sprich: Die Schwierigkeit des Spiels passt sich also an euer Level an, was bei den allermeisten Fans auf sehr viel Gegenliebe und große Begeisterung stößt.