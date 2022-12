Pokémon Karmesin/Purpur: Die 8 schönsten und coolsten Shinys im Spiel

Seit der sechsten Pokémon-Generation liegt die Wahrscheinlichkeit, in der Wildnis auf ein schillerndes Exemplar zu treffen, bei gerade einmal 1/4096. So auch in Pokémon Karmesin und Purpur. Fans haben seit dem Release des Spiels allerdings schon fleißig andersfarbige Sonderlinge geschnappt, sodass mittlerweile die Shiny-Formen aller Pokémon in den neuen Editionen im Netz zu finden sind. Ich habe die schillernden Monsterchen herausgepickt, die ich optisch am schicksten finde! Mit dabei neue Shiny-Formen aber auch klassische Monster aus älteren Editionen.

Apropos Shinys: Wie ihr schillernde Pokémon in Karmesin und Purpur am effektivsten jagt, erklären wir euch in einem separaten GamePro-Artikel.

Achtung, Spoiler: In diesem Artikel zeigen wir euch natürlich einige Shinys aus Karmesin und Purpur. Wollt ihr euch bei der Shiny-Jagd überraschen lassen, dann lest am besten nicht weiter.

1. Shiny-Krokel

Es ist rosa. ROSA! Mehr muss ich wohl nicht sagen, damit ihr Shiny-Krokel in euer Herz schließt. Leider sind alle Starter-Pokémon der neunten Generation shiny-locked, können also keine schillernden Pokémon sein, wenn ihr sie zu Beginn eures Abenteuers wählt. Allerdings könnt ihr via Zucht und natürlich ganz viel Glück ein Shiny-Starter wie beispielsweise das rosa Krokel erhalten, indem ihr euer Anfangspokémon einfach mit Ditto beim Picknick paart.

2. Shiny-Ferkuli

Okay, ertappt: Ich habe ein Herz für rosa Pokémon. Denn auch die schillernde Variante des normalerweise dunkelgrauen Schweinchens Ferkuli erstrahlt in rosa. Wobei die Farbe etwas kräftiger erscheint als bei Krokel, sie könnte auch als pink durchgehen. Shiny-Ferkuli lässt sich ganz normal in der Wildnis fangen.

3. Shiny-Garados

Ah, der Klassiker. Das rote Garados feierte sein Debüt in der zweiten Pokémon-Generation aka Gold und Silber und tauchte dort im Laufe der Story im See des Zorns auf. Damit war das Monster praktisch für alle fangbar. Das strahlend rote Drachenpokémon kommt auch in Karmesin und Purpur vor und kann unter anderem im Caldero-See geschnappt werden. Anders als in der zweiten Generation müsst ihr hier aber auf einen herkömmlichen Shiny-Spawn hoffen.

4. Shiny-Evoli

Shiny-Evoli ist wie das rote Garados ein echter Klassiker in Shiny-Hunter-Kreisen, was natürlich an der besonders hübschen Fellfarbe des Gen 1-Pokémons liegt. Die ist nämlich nicht braun, sondern erstrahlt stattdessen in einem wunderschönen Platin-Ton.

5. Shiny-Ditto

Natürlich können wir auch in Pokémon Karmesin und Purpur unseren geliebten Zucht-Klecks Ditto fangen. Der kleine Formwandler ist in seiner Normal-Form rosa, was ich natürlich sehr cute finde. Das Shiny hat aber einen besonderen Charme: Das ist nämlich hellblau und sieht damit aus wie eines dieser merkwürdig schmeckenden Blaubeer-Kaugummis aus den 90ern.

6. Shiny-Wampitz

Wampitz ist generell ein fantastisch designtes neues Pokémon aus der neunten Generation und macht sowohl in seiner Standard-Form (grün), als auch als schillerndes Monster (knallgelb) eine tolle Figur. Die gelbe Farbe passt meiner Meinung nach aber besser zum Typen des Pokémon, schließlich handelt es sich hier um ein Elektro-Taschenmonster.

7. Shiny-Mastifioso

Mastifioso, das geliebte Hundepokémon unseres Kumpels Pepper, besitzt – bei aller Liebe – eine langweilige Fellfarbe. Die herkömmliche Form des Monsters ist einfach grau, straßenköter-grau. Als Shiny kommt das knuffige Vierbeiner-Mon allerdings im schicken Violett daher!

8. Shiny-Gruff

Geisterhund Gruff trägt normalerweise eine weiße/hellgraue Fellfarbe, in der schillernden Variante erstrahlt es allerdings in Gold, was ich richtig stylisch finde (oder ist es senffarben?) Egal, ich rede mir einfach ein, dass es golden ist!

Linda Sprenger Shiny-Pokémon ziehen mich schon seit ihrer Einführung in Pokémon Gold und Silber in ihren Bann. Ich bin allerdings keine besonders effiziente Jägerin, nutze also keine speziellen Taktiken wie die sogenannte Masuda-Methode. Stattdessen laufe ich einfach durch die Wildnis und hoffe auf mein Glück.



In meiner gesamten Pokémon-Karriere habe ich nur eine Handvoll Shinys gefangen, um genau zu sein fünf, angefangen mit Shiny-Zigzachs in Pokémon Rubin. Klar sind Shinys extrem selten und ich kann nachvollziehen, dass die Suche nach den besonderen Monstern einige Trainer*innen frustriert. Für mich ist die Rarität der Biester aber extrem reizvoll. Denn treffe ich mal auf eines, ist das Glücksgefühl riesig.

