Das sind die 7 seltensten Shiny-Pokémon ever - und ihr habt bestimmt keines davon

Seit der 2. Generation (Gold, Silber, Kristall) können wir uns neben der herkömmlichen Pokémon-Jagd auf die Suche nach besonders raren Exemplaren begeben. Diese sogenannten schillernden Pokémon, oder auch Shinys genannt, tauchen in einer anderen Farbvariante auf und sind wirklich verdammt selten.



Seit der 6. Generation beträgt die Wahrscheinlichkeit gerade einmal 1:4096 (in den Generationen davor sogar nur 1:8192), ein Shiny in freier Wildbahn anzutreffen. Und als wäre das nicht schon hart genug, gibt es einige besondere Exemplare, die uns die Shiny-Jagd zusätzlich erschweren. In dieser Liste führen wir sieben dieser besonders seltenen bzw. schwer zu ergatternden Shinys auf.

Übrigens, falls ihr gerade Pokémon Karmesin und Purpur zockt, dann findet ihr hier alle Infos zu schillernden Pokémon in den neuesten Serienablegern:

Pokémon Karmesin/Purpur Shiny-Chancen, Masuda-Methode, Mass Outbreaks und mehr

1. Wanderpokémon wie Shiny-Latios und Shiny-Latias

Wanderpokémon wie Latias und Latios sind – wie der Name bereits vermuten lässt – nicht an einem bestimmten Ort in der Spielwelt antreffbar, sondern bewegen sich über die Map. Um das jeweilige Biest zu einem Kampf herausfordern und es dann letztendlich schnappen zu können, müsst ihr es also erst abfangen. Wanderpokémon können außerdem flüchten, was für zusätzlichen Frust sorgen kann, sofern ihr keinen Meisterball nutzt.

Aber ihr müsst ja zunächst erst einmal auf ein Shiny-Wanderpokémon treffen. Und das gestaltet sich für viele Trainer*innen als eine so große Geduldsprobe, dass sie es gar nicht erst versuchen. Ein Beispiel: Um Shiny-Latios bzw. -Latias in Rubin oder Saphir zu fangen (wir erinnern uns: Chance 1:8192), müsst ihr zunächst vor dem TV in eurem Haus abspeichern, nachdem ihr die Pokémon-Liga gewonnen habt. Klickt den TV danach an, denn hierdurch wird bestimmt, ob Latios/Latias in der schillernden Variante bei euch auftaucht oder nicht. Danach müsst ihr dem Wanderpokémon auf der Map hinterherjagen. Erst im Kampf seht ihr, ob es ein Shiny ist oder nicht...

...und wenn ihr nicht gerade riesiges Glück habt, müsst ihr das Prozedere tausende Male wiederholen: Reset, TV anklicken, das Wanderpokémon abfangen, es bekämpfen, und im schlimmsten Fall noch einmal von vorn. YouTuber und Shiny-Hunter Sonikks hatte beispielsweise erst nach fast 11.000 (!) Soft-Resets Glück.

2. Shiny-Mew aus Pokémon Smaragd

In Pokémon Smaragd gibt es eine Insel namens Ferneiland, auf der das süße legendäre Mew bekämpft und gefangen werden kann. Dieses Mew kann mit einer ordentlichen Ladung Glück natürlich auch als Shiny gefangen werden, jedoch gibt es ein grundsätzliches Problem bei der ganzen Sache.

Denn um Ferneiland überhaupt betreten zu können, benötigt ihr das Item "Alte Karte". Hierbei handelt es sich allerdings um einen Event-Gegenstand, der nur in Japan verteilt wurde. Oder in anderen Worten: Schmiert es euch ab. Mew, geschweige denn Shiny-Mew in Pokémon Smaragd zu fangen, ist unmöglich – zumindest auf normalem Wege. Mithilfe des "Pomeg-Glitches" soll es möglich sein, Ferneiland auch in der deutschen Version des Spiels zu betreten. In diesem wirklich sehr langen Bisafans-Post findet ihr eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

3. Shiny-Manaphy

Wenn ihr ein Shiny-Manaphy auf legale Art und Weise erhalten wollt, dann müsst ihr nicht nur Geduld haben, sondern vor allem tief in die Tasche greifen, da ihr hierfür unter anderem zwei Nintendo DS-Systeme braucht. Eine komplette Anleitung können wir euch an dieser Stelle nicht geben, die liefert euch User*in pup_pup_pass auf Reddit in aller Ausführlichkeit. Wir versuchen es "kurz" herunterzubrechen. Was ihr konkret benötigt:

2 Nintendo DS-Geräte

2 Exemplare von Pokémon Diamant, Perl oder Platin

mindestens eines aber idealerweise mehrere Exemplare von Pokémon Ranger

Wenn ihr das Spin-off Pokémon Ranger durchspielt, erhaltet ihr die Möglichkeit ein Manaphy-Ei zu bekommen. Dieses müsst ihr nun auf euer erstes Exemplar von Diamant, Perl oder Platin transferieren.

Die Crux: Manaphy ist shiny-locked, kann also eigentlich kein Shiny sein. Allerdings könnt ihr diesen "Shiny-Lock" umgehen, indem ihr das Manaphy-Ei von eurem ersten Diamant/Perl/Platin-Exemplar auf ein zweites hinübertauscht (deshalb benötigt ihr zwei DS-Geräte). Weil ihr auf Exemplar 2 eine andere Trainer ID besitzt, wird neu bestimmt, ob es sich bei dem Pokémon um ein Shiny handeln kann oder nicht. Mit dem Tausch auf die zweite Version des Gen 4 Spiels habt ihr dann die herkömmliche Wahrscheinlichkeit von 1:8192). Nun müsst ihr das Ei ausbrüten und eben Glück haben. Schlüpft kein Shiny, dann müsst ihr die Spielstände resetten bzw. den Spielstand des einen Gen 4-Spiels komplett löschen, um eine neue Trainer-ID zu kreieren und den Vorgang wiederholen.

Ihr könnt das Prozedere ein wenig beschleunigen, indem ihr euch weitere Versionen von Pokémon Ranger besorgt und damit mehr Eier erhaltet. Denn ihr könnt pro Ranger-Spiel je nur ein einziges Manaphy-Ei bekommen. Reddit-Mitglied pup_pup_pass hat nach eigenen Angaben lokale Retro-Game-Läden nach Pokémon Ranger abgesucht und weitere Exemplare (für je 8 bis 20 US-Dollar) gefunden, auf denen das begehrte Ei noch zur Verfügung stand.

4. Shiny-Form eines Original-Fatalitee

Das in Schwert und Schild eingeführte Tassenpokémon Fatalitee taucht in zwei unterschiedlichen Varianten in der Wildnis auf: als Fälschung und als Original. Die originale Fatalitee-Form kann anhand eines kleinen Symbols an der Unterseite des Pokémons erkannt werden, das wiederum durch eine kurze Animation im Kampf offenbart wird.

Die Chance, eine Original-Version anzutreffen, ist allerdings schwindend gering und beträgt laut Pokewiki gerade mal circa 1%. Tja, und die Wahrscheinlichkeit, einem Original-Fatalitee in der rosa Shiny-Variante zu begegnen, würde demnach bei ungefähr 1:409600 liegen. Streamer DOM1NaT0r1234 hat die begehrte Tasse nach immerhin "nur" 10679 Begegnungen ergattert (via Polygon).

5. Shiny-Mampfaxo

Mampfaxo ist in Pokémon Diamant, Perl und Platin an sich schon verdammt selten, die Wahrscheinlichkeit auf eine Shiny-Begegnung wird euch aber sicherlich die Augen reiben lassen.

Mampfaxo haust nämlich auf Honigbäumen. Davon gibt es insgesamt 21 Stück in der Spielwelt von Diamant, Perl und Platin. Lediglich vier davon können Mampfaxo beherbergen, allerdings besteht nur eine Chance von 1%, dass das Baby-Relaxo vom Baum fällt. Zudem dauert es extrem lange, Mampfaxo zu farmen. Ihr müsst nämlich erst Honig an den Baum schmieren, um das kleine Schleckermaul anzulocken und dann stets sechs Stunden warten.

In der vierten Poké-Generation liegt die Shiny-Chance bekanntlich bei 1:8192. Mit einer 1 prozentigen Chance, dass es überhaupt vom Baum fällt, ergibt sich wiederum eine Wahrscheinlichkeit von 1:4300800, dass es sich dabei um eine Shiny-Form handelt (via pokemondb.net).

6. Shinys aus Generation 1

Shinys wurden zwar erst in Pokémon Gold und Silber eingeführt, nichtsdestotrotz ist es möglich, auch in den Gen 1-Spielen schillernde Pokémon zu fangen. Das schwierige dabei: Ihr könnt in Rot, Blau und Gelb nicht direkt erkennen, ob es sich bei dem jeweiligen Pokémon um ein Shiny handelt oder nicht, weil die typischen äußeren Merkmale eines Shinys (andere Farbe, Glitzer-Effekt) nicht im Code vorkommen. Allerdings kann ein Gen 1-Pokémon Shiny-Werte besitzen, die ihr aber nicht direkt seht.

Shinys werden in der zweiten Pokémon-Generation nämlich anhand von dessen IVs (Individual Values) bestimmt. Ihr könnt in Rot, Blau und Gelb also Pokémon mit Shiny-IVs bzw. "Shiny-Werten" fangen und dieses dann zu einer Edition der zweiten Generation herübertauschen, in der es sich dann auch optisch als schillerndes Monster zu erkennen gibt.

7. Shiny-Dummimisel (3-Segment-Form)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das Gen 2-Pokémon Dummisel hat in Pokémon Karmesin und Purpur endlich eine Entwicklung erhalten: Wenn es die Attacke Hyperboher erlernt (was automatisch auf Level 32 passiert) entwickelt es sich zu Dummimisel.

Diese Entwicklung gibt es allerdings in zwei unterschiedlichen Formen: ein Dummimisel mit zwei Segmenten und eines mit drei. Jedoch verwandelt sich Dummisel lediglich mit einer Chance von 1% zu einem dreigliedrigen Dummimisel. Ein Zucht-Marathon bzw. Eier-Grinding ist vorprogrammiert. Wollt ihr die Shiny-Variante des dreigliedrigen Dummimisel haben, dann liegt die Chance lediglich bei 1:405600. Twitter-User Cabbage Man hat es geschafft (Tweet oben), jedoch dürften für die meisten Trainer und Trainerinnen hierfür unzählige Stunden draufgehen.

Großes Pokémon-Ranking: Falls ihr nach mehr Pokémon-Listen sucht, dann wollen wir euch unser großes Pokémon-Ranking ans Herz legen, bei dem wir jedes RPG von Game Freak vom schlechtesten bis zum besten geordnet haben.

Quellen: TheGamer, Screenrant

Besitzt ihr besonders seltene Shinys und wenn ja, welche?