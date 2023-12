Pokémon Karmesin/Purpur-DLC Teil 2 erscheint morgen: Alle Infos zu Release-Uhrzeit und neuen Inhalten

Das müsst ihr vor Release des Pokémon Karmesin/Purpur-DLCs 'Der Schatz von Zone Null: Die Indigoblaue Scheibe' wissen.

Mit "Der Schatz von Zone Null: Die Indigoblaue Scheibe" bekommt Pokémon Karmesin/Purpur schon morgen seinen zweiten DLC. Was wir zum Release und den kommenden Inhalten wissen, fassen wir hier zusammen.

Wann erscheint der Pokémon Karmesin/Purpur-DLC 'd'Die Indigoblaue Scheibe'?

Datum : 14. Dezember 2023

: 14. Dezember 2023 Uhrzeit: unbekannt, aber vermutlich in den frühen Morgenstunden.

Schon der erste Karmesin/Purpur-DLC "Die Türkisgrüne Maske" ist bei uns mitten in der Nacht erschienen, wir gehen also von einer ähnlichen Releasezeit für den zweiten DLC aus. Dazu passt auch das angekündigte Update für Pokémon Home, mit dem die App dann auch Inhalte des zweiten DLCs unterstützen soll. Das Update soll um 1:00 Uhr morgens deutscher Zeit bei uns starten.

Diese Voraussetzungen müsst ihr erfüllen, um den DLC zu spielen

Anders als noch beim ersten DLC könnt ihr nicht schon nach ein paar Spielstunden in der Hauptstory in "Die Indigoblaue Scheibe" hüpfen. Diesmal müsst ihr nämlich tatsächlich sowohl die Story des Hauptspiels als auch den ersten DLC "Die Türkisgrüne Maske" abgeschlossen haben.

Achtet außerdem auf die richtige Version: Schaut beim Kauf des DLCs ganz genau hin, denn je nachdem, ob ihr Karmesin oder Purpur besitzt, müsst ihr eine andere Version des DLCs kaufen. Es gibt ihn nämlich zweimal im Nintendo-Shop, jeweils für Karmesin und Purpur.

Das erwartet euch Neues im zweiten DLC

Hier könnt ihr euch direkt einmal den neuesten Trailer zur Einstimmung anschauen:

Pokémon Karmesin und Purpur: Trailer stellt den zweiten DLC 'Die Indigoblaue Scheibe' vor

In "Die Indigoblaue Scheibe" wechseln wir an eine neue Schule, nämlich die Blaubeerakademie. Auch hier besuchen wir wieder den Unterricht, freunden uns mit Schüler*innen an und bestreiten Pokémon-Kämpfe. Das Besondere an der neuen Akademie: Sie liegt teilweise auf dem Meer.

Außerdem sollen wir natürlich erfahren, worum es sich eigentlich bei dem namensgebenden Schatz von Zone Null handelt.

Koraidon/Miraidon lernen fliegen: Ein neues Feature soll das Fliegen für unsere Reit-Pokémon Koraidon oder Miraidon sein – bislang konnten sie nur gleiten. Zwar sollen wir die Fähigkeit anfangs nur temporär bekommen, im Spielverlauf schalten wir sie dann aber permanent frei.

Pokémon erstmals direkt steuern: Eine weitere Neuerung des DLCs wird die Synchromaschine sein. Damit können wir uns mit einem unserer Pokémon verbinden und dann seine Bewegungen direkt steuern und es gegen wilde Pokémon kämpfen lassen.

Die Maschine wird dabei nicht von Anfang an verfügbar sein, sondern wir schalten sie mit Spielfortschritt frei. Dafür müssen wir einer Forscherin in der Tera-Kuppel bei ihrer Forschung aushelfen.

