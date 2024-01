Pokémon Karmesin/Purpur: Neues Geheimgeschenk spendiert euch komplett neues Pokémon - wenn ihr eine Bedingung erfüllt

Dieses neue Geheimgeschenk in Pokémon Karmesin/Purpur beschert euch ein einzigartiges Pokémon - aber nur mit DLC.

In Pokémon Karmesin und Purpur gibt es ein neues Geheimgeschenk abzustauben, das läuft aber diesmal ein bisschen anders als gewohnt ab. Während wir mit den Geschenken normalerweise TMs, Zutaten, Pokébälle und ähnliches bekommen, schaltet dieses den Epilog im Spiel samt neuem Pokémon frei. Entsprechend ist es aber auch an einige Bedingungen geknüpft.

So bekommt ihr das neue Geheimgeschenk in Pokémon Karmesin/Purpur

Das Geschenk ist entsprechend diesmal auch nicht an einen Code gebunden, sondern ihr könnt es euch ganz simpel über die Geheimgeschenkfunktion schnappen. Dafür müsst ihr nur mit dem Internet verbunden sein.

Das beinhaltet das Geheimgeschenk: 1x Mysteriöse Pirsifbeere

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

So löst ihr den Epilog in Pokémon Karmesin/Purpur aus: Die Beere selbst hat keinen eigenen Effekt. Stattdessen müsst ihr sie nach Midoriya in Kitakami mitnehmen, dem neuen Areal des DLCs "Der Schatz von Zone Null: Die türkisgrüne Maske".

Bringt sie dann zu Momos Gemischtwarenladen und ihr löst den Epilog aus, bei dem ihr sogar ein komplett neues Pokémon bekommt: das Mysteriöse Pokémon Infamomo.

Diese Bedingungen müsst ihr für den Epilog in Pokémon Karmesin/Purpur erfüllen

Das größte Manko dürfte wohl sein, dass nicht alle Fans Zugriff auf den Epilog im Spiel bekommen. Zwar kann sich jeder die Pirsifbeere holen, allerdings bekommt ihr die Bonusepisode nur, wenn ihr auch die Erweiterung Der Schatz von Zone Null besitzt.

Besitzt ihr beide DLCs (Die türkisgrüne Maske und Die indigoblaue Scheibe), müsst ihr deren Story beendet haben, ehe ihr den Epilog auslösen könnt.

So löst ihr Geheimgeschenke in Pokémon Karmesin/Purpur ein

Um euer Geheimgeschenk anzufordern, geht ihr wie folgt vor:

Menü öffnen (mit X-Knopf) PokéPortal aufrufen Geheimgeschenk wählen Geschenk empfangen (kommt auf die Art des Empfangens an) Geheimgeschenk überprüfen

Per Internet empfangen (hier gibt's die Pirsifbeere )

) Per Seriencode empfangen: Hier dann entsprechenden Code eingeben.

Brauche ich dafür Switch Online? Nein. Das kostenpflichtige Abo von Nintendo benötigt ihr nicht. allerdings benötigt ihr eine Internetverbindung, nur so kann euer Spiel nämlich Geheimgeschenke empfangen.

Was haltet ihr davon, dass es den Epilog und das neue Pokémon nur mit dem DLC gibt?