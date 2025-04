Pokemon Karmesin/Purpur schenkt euch jetzt mächtigen Pflanzenstarter - Das ist der Geheimgeschenk-Code!

Pokemon Karmesin und Purpur schenkt euch ein neues Pokemon via Geheimgeschenk.

Das Nintendo Switch-Open World-Abenteuer Pokémon Karmesin und Purpur wird auch mehrere Jahre nach dem Release noch mit Geheimgeschenk-Codes ausgestattet, die euch in regelmäßigen Abständen Bonus-Items oder bestimmte Taschenmonster liefern. Diesmal dürfen sich alle Trainerinnen und Trainer mal wieder über ein Pokémon freuen, das gerade mit einem Code verteilt wird!

Pokémon Karmesin/Purpur - Geheimgeschenk im April 2025: Code für Gortrom/Rillaboom

Aktuell könnt ihr euch das Pokemon Gortrom für Karmesin und Purpur sichern.

Dieses Pokémon gibt es gratis: Gortrom (auf englisch: Rillaboom)

Gortrom (auf englisch: Rillaboom) Das ist der Code: R1LLAB00M2024TW

Gortrom wird aktuell verteilt, um die Pokemon Asia Master Ball League Championships zu feiern. Das Gorilla-artige Pflanzen-Monster wurde vom Sieger des Events, Wei Chyrto, eingesetzt.

Hinweis: Ihr habt bis Ende Juli 2025 Zeit, den Code einzulösen.

Pflanzenstarter aus Schwert und Schild: Gortrom existiert seit der 8. Generation alias Pokémon Schwert und Schild und ist die finale Entwicklungsstufe des Pflanzenstarters Chimpep (→ Chimstix → Gortrom). Heißt: Schnappt ihr euch Gortrom, könnt ihr euch dank Paarung mit einem Ditto auch die knuddeligen Vorstufen sichern.

Was gibt es aktuell noch via Geheimgeschenk-Funktion? Alle aktiven Geheimgeschenk-Codes für Pokémon Karmesin und Purpur findet ihr in der unten verlinkten GamePro-Übersicht:

Wie ihr Geheimgeschenke in Pokémon Karmesin und Purpur einlöst

Geheimgeschenke im Open World-Abenteuer Pokémon Karmesin und Purpur einzufordern, geht kinderleicht. Befolgt dafür einfach folgende Schritte:

Menü öffnen (mit dem X-Knopf) PokéPortal aufrufen "Geheimgeschenk" wählen dann auf "Geschenk empfangen" gehen (kommt auf die Art des Empfangens an) Geheimgeschenk überprüfen

Per Internet empfangen

Per Seriencode empfangen: Hier dann den Code R1LLAB00M2024TW eingeben

Und nun fragen wir mal wieder alle Hobby-Pokémon-Trainer*innen unter euch: Werdet ihr euch das Pokémon via Geheimgeschenk holen? Schreibt es uns wie immer unten in die Kommentarsektion, wir freuen uns sehr über eure Antworten.