Pokémon Karmesin/Purpur hat das beste neue Pokémon, das ich einfach nur essen will

Eigentlich bin ich ja eher der Katzen-Typ, aber ich gebe zu, mit Hefel hat mich Pokémon dann doch erwischt. Wo Voldi aus Schwert/Schild mich kalt gelassen hat, will ich den kleinen Teig-Hund am liebsten einfach nur in meinen Händen kneten. Jetzt drücke ich nur die Daumen, dass Hefel in einer möglichen Entwicklung nichts von seiner Niedlichkeit verliert.