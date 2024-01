Pokémon Karmesin/Purpur: Schnappt euch jetzt einen der besten Feuer-Starter im neuen 7 Sterne-Raid

Dieser neue Raid in Pokémon Karmesin/Purpur lässt euch einen Starter fangen, den es sonst nur im DLC gibt.

Auch mehr als ein Jahr nach Release gibt es in Pokémon Karmesin und Purpur noch immer neue Tera-Raids, bei denen ihr euch seltene Pokémon schnappen könnt. Mit dabei sind auch Pokémon, die ihr sonst gar nicht im Hauptspiel findet, wie auch bei diesem neu angekündigten Event.

Alle Infos zum Lohgock-Raid

Pokémon : Lohgock mit Titanen-Zeichen und Tera-Typ Flug

: Lohgock mit Titanen-Zeichen und Tera-Typ Flug Level : 100 (7 Sterne-Raid)

: 100 (7 Sterne-Raid) Event-Zeitraum: Vom 12. Januar bis 15. Januar und 19. Januar bis 22. Januar, jeweils von 01:00 bis 00:59 Uhr deutscher Zeit

Bei Lohgock handelt es sich um die dritte Entwicklungsstufe des Gen 3-Starters Flemmli. Zwar sind Lohgock und all seine Vorstufen eigentlich bereits im Spiel enthalten, allerdings nur im Blaubeer-Dex. Diese Pokédex-Erweiterung bekommt ihr nur, wenn ihr auch den zweiten DLC "Der Schatz von Zone Null: Die Indigoblaue Scheibe" besitzt.

Hier findet ihr die Übersicht mit allen Pokémon aus Paldea, Kitakami und der Blaubeer-Akademie:

Wollt ihr euch Lohgock also ohne die Erweiterung schnappen, oder seid einfach auf der Suche nach einer besonders starken Form, ist jetzt die perfekte Gelegenheit. Wie bei allen 7 Sterne-Raids gilt natürlich auch hier, dass ihr das Pokémon nur einmal pro Account fangen könnt.

Alle aktuell laufenden Tera-Raids in Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr wie immer auch in unserer Übersicht nachschlagen. Wollt ihr wissen, welche Geheimgeschenke es im Spiel gibt, haben wir sie ebenfalls stets aktuell für euch zusammengetragen:

So sichert ihr euch Lohgock

Voraussetzungen für 7 Sterne-Raids: Um an 7 Sterne-Raids teilnehmen zu können, müsst ihr die drei Pfade der Hauptstory abgeschlossen haben. Außerdem müsst ihr alle Arenaleiter*innen erneut besiegt und das Akademieturnier gewonnen haben. Dann nehmt ihr so lange an 5 Sterne-Raids teil, bis ihr einen Anruf bekommt und 7 Sterne-Raids freischaltet.

