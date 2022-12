Pokémon Karmesin/Purpur: Der perfekte Ort zum Eier und Shinys ausbrüten

Wer in Pokémon Karmesin und Purpur Shinys ergattern will, hat dazu verschiedene Möglichkeiten. Eine davon besteht darin, Eier auszubrüten. Dafür müsst ihr aber ziemlich viel durch die Gegend laufen und wer es darauf anlegt, sucht natürlich nach dem besten Ort dafür, wo genau das ungestört funktioniert. Hier könnt ihr euch inspirieren lassen.

Shinys ausbrüten, aber ohne Hindernisse oder Ablenkungen: So geht's

Darum geht's: In den Pokémon-Spielen gibt es die schillernden Pokémon. Dabei handelt es sich um seltene, leicht anders gefärbte Versionen bekannter Taschenmonster. Die sind traditionell begehrt und können nicht nur in der Wildnis entdeckt, sondern auch ausgebrütet werden.

Da Shinys aber sehr selten sind, müsst ihr in der Regel sehr viele Eier ausbrüten, um eines zu ergattern (oder eben verdammt viel Glück haben). Spieler wie YouTuber Blaines haben mittlerweile aber Orte entdeckt, wo das Ausbrüten etwas effizienter vonstatten geht.

Der ideale Ort zum Ausbrüten? YouTuber Blaines erklärt in einem Video jetzt, wo sich die Eier in Pokémon Karmesin und Purpur seiner Meinung nach am besten ausbrüten lassen: Außerhalb des Spielbereichs. Es gibt in der Open World mehrere Stellen, an denen ihr durch die Wand und unter die eigentliche Welt glitchen könnt.

Dann treibt ihr in einem großen, schier endlosen Wasserbereich unter dem eigentlichen Spielbereich. Dort gibt es natürlich weder Pokémon-Spawns, die euch in die Quere kommen, noch irgendwelche anderen Hindernisse wie Bäume, Häuser, Berge oder ähnliches. Dementsprechend könnt ihr euch in Ruhe ausgiebig bewegen, um die Eier auszubrüten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Methode in Einzelschritten:

Schnappt euch ein Pokémon wie Wagong, das Flammkörper beherrscht.

Begebt euch in die Asarilla-Grotte in der südlichen Provinz.

Unten in der Höhle gibt es einen Überhang, unter den ihr gehen solltet.

Klettert an der rechten hinteren Wand nach oben und springt durch die Decke.

Dann wendet euch nach links und seht schon die Lücke, die ihr ansteuern müsst.

Segelt einfach aus dem Spielbereich heraus nach unten, bis ihr im Wasser landet.

Ohne Lags oder ähnliche Probleme könnt ihr hier nach Herzenslust Eier ausbrüten.

Gibt's keine besseren Orte? In den Kommentaren unter dem Video wird fleißig diskutiert, ob es keine simplere Methode mit einfacher zu erreichenden Orten gibt. Viele Fans sind dieser Meinung und schlagen zum Beispiel den großen Rundkurs in Fermanca City vor. Ebenfalls sehr beliebt ist der Bereich direkt vor dem Eingang zu Zone Null.

Unseren Test zu Pokémon Karmesin und Purpur findet ihr hier:

10:00 Pokémon Karmesin & Purpur - Test-Video zum ersten Open-World-Pokémon

Mehr zum Thema Shinys in Pokémon Karmesin und Purpur:

Wollt ihr erst einmal EXP farmen, statt Shinys auszubrüten, gibt es natürlich ebenfalls einen gut dafür geeigneten Trick: Ihr könnt an diesem Ort sogar ordentlich Erfahrungspunkte machen, ohne einen Finger krümmen zu müssen.

Was haltet ihr von der Methode? Was ist euer favorisierter Ort zum Eier ausbrüten?