Pokémon Karmesin und Purpur gibt euch jetzt erstmals ohne DLC die Chance auf beliebtes Starter-Pokémon aus Gen 2 - so bekommt ihr es

Im neuen Tera-Raid-Event könnt ihr euch für kurze Zeit Impergator schnappen.

Auch knapp zwei Jahre nach Release wird Pokémon Karmesin und Purpur noch mit neuen Tera-Raids versorgt, mit denen ihr euch Pokémon schnappen könnt, die es sonst nicht ins Spiel geschafft haben.

So auch beim neuesten Raid, bei dem ihr euch diesmal einen Wasser-Starter holen könnt: Impergator. Der ist zwar technisch gesehen bereits im Spiel zu finden, allerdings nur, wenn ihr den zweiten DLC besitzt.

Alle Infos zum Impergator-Raid

Pokémon : Impergator mit Titanen-Zeichen und Tera-Typ Unlicht

: Impergator mit Titanen-Zeichen und Tera-Typ Unlicht Raid-Level : 7 Sterne-Raid, das Pokémon ist also Level 100

: 7 Sterne-Raid, das Pokémon ist also Level 100 Event-Zeitraum: Vom 1. November bis 4. November 2024 und vom 8. November bis 11. November 2024, jeweils von 01:00 bis 00:59 Uhr deutscher Zeit

Bei Impergator handelt es sich um die dritte Entwicklungsstufe des Gen 2-Wasser-Starters Karnimani. Zwar sind Impergator und seine jeweiligen Vorstufen eigentlich bereits im Spiel enthalten, allerdings nur im Blaubeer-Dex. Diese Pokédex-Erweiterung bekommt ihr nur, wenn ihr auch den zweiten DLC "Der Schatz von Zone Null: Die Indigoblaue Scheibe" besitzt.

Eine Übersicht der aktuell laufenden Tera-Raids in Pokémon Karmesin und Purpur findet ihr stets auch hier:

Bis zum nächsten Pokémon-Spiel müssen wir uns noch etwas gedulden, Pokémon-Legenden: Z-A erscheint nämlich erst 2025. Hier gibt es aber zumindest den ersten Teaser-Trailer:

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

Autoplay

So schnappt ihr euch Impergator: Das sind die besten Konter

Da Impergator Level 100 ist, steht euch durchaus ein tougher Kampf bevor. Es besitzt nämlich zusätzlich die Fähigkeit "Rohe Gewalt". Dadurch werden alle seine Attacken mit Zusatzeffekt um 30 Prozent stärker, im Gegenzug tritt aber der Zusatzeffekt nicht auf.

Allerdings ist es durch seinen Tera-Typ Unlicht auch gegen Kampf, Käfer und Fee anfällig. Entsprechend eignen sich Wasser-/Fee-Pokémon wie Azumarill oder Primarene mit ihren Feen-Angriffen und Schadensreduktion gegen Wasser- und Unlicht-Attacken hervorragend. Daneben können sich auch der Raid-Veteran Eisenhand oder Scherox lohnen.

Voraussetzungen für 7 Sterne-Raids: Um an 7 Sterne-Raids teilnehmen zu können, müsst ihr die drei Pfade der Hauptstory abgeschlossen haben. Außerdem müsst ihr alle Arenaleiter*innen erneut besiegt und das Akademieturnier gewonnen haben. Dann nehmt ihr so lange an 5 Sterne-Raids teil, bis ihr einen Anruf bekommt und 7 Sterne-Raids freischaltet.

Welches Pokémon schickt ihr für diesen Raid in den Kampf?