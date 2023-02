Stellt euch den Wecker: In Pokémon Karmesin/Purpur könnt ihr nur diese Woche das stärkste Pikachu fangen

In Pokémon Karmesin und Purpur finden immer wieder Tera-Raid-Events statt, die euch die Chance auf besonders starke und seltene Pokémon verschaffen. Im neuesten 7 Sterne-Raid müsst ihr zwar gegen ein Pokémon antreten, dass es bereits im Spiel selbst gibt, aber es lohnt sich deshalb nicht weniger: Ihr könnt nämlich ein extra starkes Pikachu fangen.

Alle wichtigen Infos zum Tera-Raid mit Pikachu

Dauer des Raid-Events: Vom 24. Februar um 1 Uhr bis zum 27. Februar um 15:59 Uhr

Vom 24. Februar um 1 Uhr bis zum 27. Februar um 15:59 Uhr Welches Pokémon? Pikachu mit dem Tera-Typ Wasser

Pikachu mit dem Tera-Typ Wasser Schwierigkeit: 7 Sterne-Raid

Was ist das Besondere an dem Pikachu? Dieses Pikachu kommt mit dem Titanen-Zeichen, was es als stärkstes Pokémon seiner Art auszeichnet. Außerdem hat es den Tera-Typ Wasser, wird bei der Terakristallisierung also zum Wasser-Pokémon. Das ist besonders effizient, wenn Pikachu auch noch die Fähigkeit Blitzfänger besitzt, mit der es Blitz-Attacken absorbiert und so die Schwäche durch den Wasser-Typ direkt ausgleicht.

Wollt ihr also ein Pikachu im Team haben, ist dieses mit Sicherheit eine gute Wahl. Aber Achtung, es wird gar nicht so leicht zu schnappen sein. Immerhin handelt es sich um einen 7 Sterne-Raid, ihr müsst das Pikachu auf Level 100 also erst einmal besiegen.

Einleitung des Pokémon Days: Der neue Tera-Raid kommt nicht von ungefähr, sondern läuft passenderweise bis zum Pokémon Day am 27. Februar. Am gleichen Tag erwartet uns auch eine Pokémon Presents mit zahlreichen Infos zu kommenden Pokémon-Inhalten oder Spielen. Alle Infos zum Livestream gibt's hier:

So startet ihr den Raid

Um das Tera-Raid-Event zu aktivieren, müsst ihr wie immer vorab die aktuellen Pokémon-News über das PokéPortal im Spiel empfangen. Dafür braucht ihr eine Internet-Verbindung.

Außerdem müsst ihr bereits weit genug fortgeschritten sein, um 7 Sterne-Raids freigeschaltet zu haben. Dafür müsst ihr die drei Pfade der Hauptstory abgeschlossen haben, die Arenaleiter*innen erneut besiegt und das Akademieturnier gewonnen haben. Anschließend nehmt ihr so lange an 5 Sterne-Raids teil, bis ihr einen Anruf im Spiel erhaltet, der 7 Sterne-Raids freischaltet.

Alle wichtigen Infos zu Tera-Raid-Events und Geheimgeschenken in Karmesin und Purpur findet ihr immer auf dem aktuellen Stand in den verlinkten Artikeln.

Werdet ihr euch das Titanen-Pikachu schnappen?