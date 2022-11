Pokémon Karmesin/Purpur – Wesen ändern ist einfach, aber teuer und so geht's

In Pokémon Karmesin & Purpur könnt ihr in der freien Wildbahn allerhand Pokémon antreffen und fangen. Jedes Pokémon hat dabei sein eigenes Wesen, das Einfluss auf die Statuswerte des Pokémons hat. Wenn ihr also euer perfektes Pokémon gefangen habt, kann euch sein Wesen immer noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Doch auch hierfür gibt es seit Pokémon Schwert & Schild Abhilfe. Wie ihr auch in der neunten Generation an das begehrte Item kommt, um das Wesen eures Pokémons zu ändern, erfahrt ihr hier.

Ändert das Pokémon-Wesen mit Minze

Wie kann ich das Wesen ändern? Um das Wesen eines Pokémons zu ändern, müsst ihr Minze kaufen. Dieses Item gibt es für jedes Wesen einmal und kostet euch 20.000 Pokédollar.

Die Minze ist allerdings noch nicht direkt am Anfang freigeschaltet. Ihr müsst sechs Arenaleiter*innen im Story-Pfad „Der Weg des Champs“ besiegen, damit die Items angeboten werden. Die Minze könnt ihr dann in der Chaneira-Apotheke kaufen, die es in größeren Städten wie Mesalona City gibt.

Folgende Minzen gibt es:

Solo-Minze steigert Angriff, senkt Verteidigung

Hart-Minze steigert Angriff, senkt Spezial-Angriff

Frech-Minze steigert Angriff, senkt Spezial-Verteidigung

Mutig-Minze steigert Angriff, senkt Initiative

Kühn-Minze steigert Verteidigung, senkt Angriff

Pfiffig-Minze steigert Verteidigung, senkt Spezial-Angriff

Lasch-Minze steigert Verteidigung, senkt Spezial-Verteidigung

Locker-Minze steigert Verteidigung, senkt Initiative

Mäßig-Minze steigert Spezial-Angriff, senkt Angriff

Mild-Minze steigert Spezial-Angriff, senkt Verteidigung

Hitzig-Minze steigert Spezial-Angriff, senkt Spezial-Verteidigung

Ruhig-Minze steigert Spezial-Angriff, senkt Initiative

Still-Minze steigert Spezial-Verteidigung, senkt Angriff

Zart-Minze steigert Spezial-Verteidigung, senkt Verteidigung

Sacht-Minze steigert Spezial-Verteidigung, senkt Spezial-Angriff

Forsch-Minze steigert Spezial-Verteidigung, senkt Initiative

Scheu-Minze steigert Initiative, senkt Angriff

Hastig-Minze steigert Initiative, senkt Verteidigung

Froh-Minze steigert Initiative, senkt Spezial-Angriff

Naiv-Minze steigert Initiative, senkt Spezial-Verteidigung

Allerdings: Wundert euch nicht, wenn die Beschreibung des Wesens nach der Verabreichung der Minze gleichbleibt. Es ändern sich lediglich die Statuswerte, die es mit dem neuen Wesen hätte. Die Charaktereigenschaft an sich bleibt jedoch gleich.

Was bewirkt das Wesen eigentlich? Das Wesen eines Pokémons senkt einen bestimmten Statuswert um zehn Prozent, erhöht aber gleichzeitig einen anderen um den gleichen Betrag. Es gibt aber auch neutrale Wesen wie „Ernst“, die keine Beeinflussung der Werte haben.