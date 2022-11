Pokémon Karmesin/Purpur - Wie ihr den Meisterball bekommt

Den Meisterball gibt es bereits seit der ersten Pokémon-Generation und das praktische Item darf natürlich auch nicht in Karmesin und Purpur fehlen. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr den besten aller Pokébälle bekommt.

Was bringt der Meisterball? Der berühmte lilafarbene Ball hat eine Fangquote von 100%, fängt also jedes Monster sofort – natürlich auch Shinys sowie Legendäre Pokémon, die besonders schwer einzusacken sind.

Holt euch den Meisterball nach Abschluss der Story

Stand jetzt wissen wir von einem einzigen Meisterball, den ihr in Pokémon Karmesin und Purpur bekommt, und den erhaltet ihr nach Abschluss der Story.

Achtung, es folgen Storyspoiler zu Pokémon Karmesin und Purpur.

Zunächst müsst ihr alle vier Storypfade des Spiels erledigen. Richtig gelesen: vier. Denn nach Abschluss der drei bekannten Pfade offenbart sich eine weitere Questline, die ihr abschließen müsst:

Der Weg des Champs - Der klassische Weg: Besiegt acht Arenaleiter, sammelt ihre Orden und nehmt anschließend an der Pokémon-Liga teil (Das ist die optimale Arena-Reihenfolge) Die Straße der Sterne - Räumt insgesamt fünf Lager von Team Star (Das ist die optimale Team Star-Reihenfolge) Der Pfad der Legenden - besiegt fünf besonders starke und große Herrscher-Pokémon. The Way Home - Erkundet Zone Null im Herzen Paldeas und kämpft gegen Professor Futurus oder Professorin Antiqua.

Wie schalte ich den vierten Storypfad frei? Für die finale Hauptquestreihe müsst ihr "Der Weg des Champs", "Die Straße der Sterne" sowie "Der Pfad der Legenden" komplett absolviert haben. Nach Abschluss der drei Pfade erhaltet ihr einen Anruf von Pepper. Euer sandwichbegeisterter Gewürzkumpane benachrichtigt euch darüber, dass es endlich an der Zeit sei, Zone Null zu betreten.

Holt euch den Meisterball von Clavel: Wenn ihr die vierte und letzte Questreihe hinter euch gebracht habt, erhaltet ihr wiederum einen Anruf vom Akademie-Direktor Clavel. Stattet ihm einen Besuch in seinem Büro ab und sprecht mit ihm. Nach einem kurzen Dialog wird euch Clavel den heiß begehrten Meisterball überreichen.

Was kann ich im Endgame außerdem noch machen? Das beantworten wir in diesem ausführlichen Guide:

Pokémon Karmesin/Purpur-Endgame Diese Aktivitäten gibt es nach dem Ende der Story

Für welche Pokémon sollte ich den Meisterball nutzen?

Da es (Stand jetzt) nur einen einzigen Meisterball im Spiel gibt, solltet ihr euch gut überlegen, welches Monster ihr damit fangt.

Vorschlag 1: Schnappt euch ein legendäres Pokémon

Legendarys lassen sich deutlich schwerer schnappen als herkömmliche Taschenmonster. Oftmals verschwendet ihr dutzende Hyperbälle und jede Menge Lebenszeit. Ein Meisterball stellt sich da als die deutlich komfortablere Lösung heraus.

Eine Liste aller Legendarys findet ihr hier:

11 1 Pokémon Karmesin & Purpur Alle legendären Pokémon im Überblick

Vorschlag 2: Schnappt euch ein Shiny, das Selbstzerstörungs-Attacken einsetzt

Mit einer Basis-Chance von gerade einmal 1/4096 sind schillernde Pokémon wirklich verdammt selten. Ein Meisterball ist bei Shinys nicht zwingend erforderlich – jedoch könnte er die Rettung sein, wenn sie Selbstzerstörungs-Attacken einsetzen.

Begegnet ihr beispielsweise einem Shiny-Voltoball, dann gut aufgepasst: Voltoball nutzt nämlich die Attacke "Finale", mit der er eurem Pokémon beträchtlichen Schaden zufügt, aber auch seine eigenen KP auf Null bringt. Wenn ihr verhindern wollt, dass sich ein Shiny selbst besiegt, bevor ihr es fangen könnt, dann ist ein Meisterball die sichere Wahl.

Hier eine Liste von Pokémon, die Selbstzerstörungs-Attacken beherrschen:

Voltoball

Lektroball

Driftlon

Drifzepeli

Tannza

Forstellka

Lumispross

Lumiflora

Saltigant

Skunkapuh

Skuntank

