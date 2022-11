Pokémon Karmesin/Purpur: Wer farbenblind ist, bekommt jetzt Probleme bei der Shiny-Jagd

Ihr habt Schwierigkeiten damit, Farben zu erkennen und jagt in Pokémon-Spielen gern Shiny-Varianten? Dann gibt es leider schlechte Neuigkeiten für euch: In Pokémon Karmesin und Purpur wird das jetzt noch schwieriger, weil die entsprechenden Töne erst später zu hören sind. Ihr erkennt die schillernden Varianten der Pokémon also erst, wenn ihr einen Kampf mit ihnen beginnt.

Pokémon Karmesin und Purpur: Barrierefreiheit ist nicht besser, sondern sogar schlechter geworden

Darum geht's: In Pokémon-Spielen gibt es seit vielen Jahren sogenannte Shiny-Varianten oder schillernde Pokémon. Die sehen etwas anders aus als ihre normalen Gegenstücke und sind extrem selten. Dementsprechend begehrt sind sie unter Trainern und viele ziehen einen Großteil ihres Spielspaßes aus der Shiny-Jagd.

In den meisten aktuelleren Pokémon-Titeln sind die Shinys aber nicht nur an ihrer anderen Farbgebung zu erkennen, sondern auch an einer Art Glitzern und vor allem an einem Ton. Der hilft besonders Menschen mit visuellen Einschränkungen wie der sogenannten Farbenblindheit dabei, schillernde Pokémon-Varianten zu erkennen.

In Pokémon Karmesin und Purpur wurde allerdings eine Änderung vorgenommen. Die sorgt dafür, dass dieser für viele Menschen sehr hilfreiche Ton nicht mehr wie gewohnt und quasi im Vorbeigehen zu hören ist. Stattdessen müssen wir jetzt einen Kampf mit jedem einzelnen Pokémon beginnen, um das akustische Shiny-Signal zu bekommen (via: GameRant).

Das bedeutet, dass viele farbenblinde Trainer jetzt viel länger brauchen, um Shinys zu finden. Vor allem wird die Jagd danach durch diese kleine Änderung um ein vielfaches mühseliger und anstrengender. Vor allem ergibt die Änderung nur wenig Sinn beziehungsweise zeigt sie, dass farbenblinde Menschen dabei nicht mitgedacht wurden.

Das alles wäre kein Problem, wenn es anderweitige Möglichkeiten oder Optionen für mehr Barrierefreiheit geben würde. Beispielsweise ein Vibrationssignal im Controller oder ähnliches, das könnte dieselbe Funktion wie der Ton erfüllen und sehr hilfreich sein.

Aber in Nintendo- und Game Freak-Spielen gibt es traditionell leider nur sehr wenige Barrierefreiheits-Einstellungsmöglichkeiten. Accessibility wird hier jedenfalls nicht groß geschrieben, erst recht im Vergleich zur Konkurrenz. Dass jetzt sogar ein Rückschritt erfolgt, wirkt natürlich doppelt und dreifach ärgerlich.

Aber Pokémon Karmesin und Purpur kämpfen nicht nur mit Rückschritten im Hinblick auf Barrierefreiheit, sondern auch mit vielen technischen Problemen. Vor allem Framerate-Einbrüche, dadurch entstehendes Geruckel, Pop-Ins, Bugs und eine leere, wenig liebevoll gestaltete Spielwelt sorgen dafür, dass auch wir das neueste Pokémon-Spiel in unserem GamePro-Test abgewertet haben.

Wie geht es euch mit der Shiny-Jagd, was haltet ihr von den Änderungen?