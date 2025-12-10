Pokémon-Legenden Z-A fixt beliebten Shiny-Jäger-Bug, macht die Jagd nach schillernden Pokémon aber gleichzeitig einfacher

Das aktuelle Pokémon hat mit seinem Update auf Version 2.0 nicht nur den DLC mitgebracht, sondern auch am Shiny-Balancing geschraubt.

Maximilian Franke
10.12.2025 | 16:22 Uhr

Zum Angebot

Shinys farmen wird mit dem neuen DLC schwerer und gleichzeitig einfacher. Shinys farmen wird mit dem neuen DLC schwerer und gleichzeitig einfacher.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Ab heute gibt es für Pokémon-Legenden: Z-A das Update 2.0. Der Patch fügt vor allem den kostenpflichtigen DLC Mega-Dimension hinzu. Es stecken allerdings auch zwei Änderungen mit drin, die eure Jagd nach seltenen Shiny-Monstern sowohl schwerer, als auch leichter machen.

Update 2.0 entfernt beliebten Shiny-Bug

Die offiziellen Patch Notes sprechen lediglich von “verschiedenen Problemen”, die behoben wurden. Kleinere Bugfixes werden häufig von Entwicklerstudios so zusammengefasst, aber in diesem Fall sind zwei Änderungen eigentlich spannend. Wie der YouTuber Papa Jefé berichtet, scheint der “Spawn Overload”-Bug nicht mehr zu funktionieren.

Video starten 1:12 Pokémon-Legenden Z-A: Neuer Trailer zeigt die Rückkehr des legendären Mewtu

Dieser existiert bereits seit dem Release des Spiels und war bei ambitionierten Shiny-Fans ziemlich beliebt. Bisher hat Gamefreak die Finger davon gelassen, doch die Glücksträhne endet offenbar mit Update 2.0.

Durch die Overload-Methode war es möglich, die Spawns von Pokémon in der Open World zu manipulieren. Im Wesentlichen ließen sich nach einiger Vorbereitung recht schnell immer wieder neue Monster spawnen. Mehr Spawns heißt natürlich auch mehr Möglichkeiten, dass eins der Pokémon Shiny wird.

Das Beheben eines nützlichen Bugs ist natürlich ärgerlich. Allerdings gibt es auch gute Nachrichten für Shiny-Fans, denn gleichzeitig wurde mit dem DLC das Freischalten des Schillerpins (engl.: Shiny Charm) erheblich vereinfacht.

Auch interessant:
Pokémon-Legenden Z-A schenkt euch jetzt ein Alpha-Glurak mit einer Attacke, die es normalerweise nicht von alleine lernt - Hier ist der Code
von Maximilian Franke
Pokémon-Legenden Z-A schenkt euch jetzt ein Alpha-Glurak mit einer Attacke, die es normalerweise nicht von alleine lernt - Hier ist der Code
Pokémon-Legenden Z-A: Mewtu ist ab sofort für alle verfügbar - So schnappt ihr euch das legendäre Psycho-Pokémon
von Maximilian Franke
Pokémon-Legenden Z-A: Mewtu ist ab sofort für alle verfügbar - So schnappt ihr euch das legendäre Psycho-Pokémon
Pokémon Winds & Waves-Reveal naht - Alles spricht dafür, dass Gen 10 an diesem Tag enthüllt wird
von Linda Sprenger
Pokémon Winds + Waves-Reveal naht - Alles spricht dafür, dass Gen 10 an diesem Tag enthüllt wird

Der DLC macht Shiny-Jagden einfacher

In Pokémon-Legenden Z-A gibt es den allseits beliebten Schillerpin. Habt ihr den dabei, erhöht sich die Chance auf Shiny-Monster zu treffen recht stark. Wer Shinys will, sollte sich den Anhänger also auf jeden Fall sichern.

Dafür müsst ihr Magnolias Forschungen abschließen. Wenn ihr Stufe 50 erreicht, gibt es einen Schillerpin als Belohnung. Für mehr Forschungs-XP müsst ihr eine ganze Reihe von Challenges abschließen und eine davon hat es echt in sich.

Ihr müsst nämlich stolze 1.000 Kämpfe für eine der Herausforderungen abschließen. Das ist extrem viel und bedeutet vor allem stumpfen Grind. Doch damit ist dank des DLCs jetzt Schluss (via Insider Gaming).

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mit der Erweiterung kommen nämlich neue Challenges für Magnolias Forschungen hinzu. Die geben insgesamt so viel XP, dass ihr die 1.000 Kämpfe einfach ignorieren könnt. Das ist zwar auch Arbeit, allerdings sollte es damit erheblich schneller gehen an den begehrten Schillerpin zu kommen.

Da dieser wie gesagt die Chance auf Shiny-Spawns stark erhöht, bekommt ihr also gewissermaßen einen “legalen” Ausgleich für den gefixten Overload-Bug.

Was denkt ihr: Habt ihr den Overload-Bug auch benutzt und wie viele Kämpfe hattet ihr bereits abgehakt?

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Pokémon-Legenden: Z-A
Tipp Nintendo eShop
Pokémon-Legenden: Z-A

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon-Legenden: Z-A

Pokémon-Legenden: Z-A

Genre: Rollenspiel

Release: 16.10.2025 (Switch, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einem Tag

Pokémon-Legenden Z-A Mega Dimension: Release, Preis und alle wichtigen Infos zum ersten DLC

vor 2 Wochen

Pokémon Legenden Z-A: Mega-Dimension-Hyperspace-Pokédex - alle 139 Pokémon, die im DLC zurückkehren

vor einer Stunde

Pokémon-Legenden Z-A fixt beliebten Shiny-Jäger-Bug, macht die Jagd nach schillernden Pokémon aber gleichzeitig einfacher

vor 4 Stunden

Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden

vor 8 Stunden

Pokémon-Legenden Z-A-Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick (Dezember 2025)
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon Legenden Z-A: Mega-Dimension-Hyperspace-Pokédex - alle 139 Pokémon, die im DLC zurückkehren   4  

vor 2 Wochen

Pokémon Legenden Z-A: Mega-Dimension-Hyperspace-Pokédex - alle 139 Pokémon, die im DLC zurückkehren
ARC Raiders-Fan hängt seit Wochen wegen eines Bugs auf Stufe 2 der Expedition fest und wartet immer noch verzweifelt auf einen Fix

vor 4 Minuten

ARC Raiders-Fan hängt seit Wochen wegen eines Bugs auf Stufe 2 der Expedition fest und wartet immer noch verzweifelt auf einen Fix
The Game Awards 2025: Alle bestätigten Spiele und Ankündigungen der Show, die wir bereits kennen   2     3

vor einem Tag

The Game Awards 2025: Alle bestätigten Spiele und Ankündigungen der Show, die wir bereits kennen
Erste PS Plus ExtraPremium-Spiele im Dezember 2025 geleakt: Alles zur Uhrzeit und zur heutigen Ankündigung im Live-Ticker   2

vor 46 Minuten

Erste PS Plus Extra/Premium-Spiele im Dezember 2025 geleakt: Alles zur Uhrzeit und zur heutigen Ankündigung im Live-Ticker
mehr anzeigen