Pokémon-Legenden Z-A fixt beliebten Shiny-Jäger-Bug, macht die Jagd nach schillernden Pokémon aber gleichzeitig einfacher

Shinys farmen wird mit dem neuen DLC schwerer und gleichzeitig einfacher.

Ab heute gibt es für Pokémon-Legenden: Z-A das Update 2.0. Der Patch fügt vor allem den kostenpflichtigen DLC Mega-Dimension hinzu. Es stecken allerdings auch zwei Änderungen mit drin, die eure Jagd nach seltenen Shiny-Monstern sowohl schwerer, als auch leichter machen.

Die offiziellen Patch Notes sprechen lediglich von “verschiedenen Problemen”, die behoben wurden. Kleinere Bugfixes werden häufig von Entwicklerstudios so zusammengefasst, aber in diesem Fall sind zwei Änderungen eigentlich spannend. Wie der YouTuber Papa Jefé berichtet, scheint der “Spawn Overload”-Bug nicht mehr zu funktionieren.

Dieser existiert bereits seit dem Release des Spiels und war bei ambitionierten Shiny-Fans ziemlich beliebt. Bisher hat Gamefreak die Finger davon gelassen, doch die Glücksträhne endet offenbar mit Update 2.0.

Durch die Overload-Methode war es möglich, die Spawns von Pokémon in der Open World zu manipulieren. Im Wesentlichen ließen sich nach einiger Vorbereitung recht schnell immer wieder neue Monster spawnen. Mehr Spawns heißt natürlich auch mehr Möglichkeiten, dass eins der Pokémon Shiny wird.

Das Beheben eines nützlichen Bugs ist natürlich ärgerlich. Allerdings gibt es auch gute Nachrichten für Shiny-Fans, denn gleichzeitig wurde mit dem DLC das Freischalten des Schillerpins (engl.: Shiny Charm) erheblich vereinfacht.

Der DLC macht Shiny-Jagden einfacher

In Pokémon-Legenden Z-A gibt es den allseits beliebten Schillerpin. Habt ihr den dabei, erhöht sich die Chance auf Shiny-Monster zu treffen recht stark. Wer Shinys will, sollte sich den Anhänger also auf jeden Fall sichern.

Dafür müsst ihr Magnolias Forschungen abschließen. Wenn ihr Stufe 50 erreicht, gibt es einen Schillerpin als Belohnung. Für mehr Forschungs-XP müsst ihr eine ganze Reihe von Challenges abschließen und eine davon hat es echt in sich.

Ihr müsst nämlich stolze 1.000 Kämpfe für eine der Herausforderungen abschließen. Das ist extrem viel und bedeutet vor allem stumpfen Grind. Doch damit ist dank des DLCs jetzt Schluss (via Insider Gaming).

Mit der Erweiterung kommen nämlich neue Challenges für Magnolias Forschungen hinzu. Die geben insgesamt so viel XP, dass ihr die 1.000 Kämpfe einfach ignorieren könnt. Das ist zwar auch Arbeit, allerdings sollte es damit erheblich schneller gehen an den begehrten Schillerpin zu kommen.

Da dieser wie gesagt die Chance auf Shiny-Spawns stark erhöht, bekommt ihr also gewissermaßen einen “legalen” Ausgleich für den gefixten Overload-Bug.

Was denkt ihr: Habt ihr den Overload-Bug auch benutzt und wie viele Kämpfe hattet ihr bereits abgehakt?