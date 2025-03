Pokémon-Legenden Z-A wurde endlich gezeigt und holla die Waldfee, hoffentlich sieht das auf der Switch 2 besser aus

Meine Stimmung mittlerweile, wenn ich ein neues Pokémon-Spiel sehe.

Als ich mir den kürzlich erschienenen Trailer von Pokémon-Legenden Z-A angeschaut habe, war ich regelrecht erschüttert. Technisch macht der Titel keinen guten Eindruck – auch das neueste Spiel der Pokémon-Macher*innen ist alles andere als zeitgemäß.

Die Enttäuschung über die detailarme Grafik lässt sogar die Sorge wachsen, dass selbst die Switch 2 nicht viel mehr aus dem nächsten großen Ableger des Monstersammel-Franchise herausholen kann.

3:30 Pokémon Legenden: Z-A zeigt endlich die offene Stadt und actionreiches Gameplay

Autoplay

Da ist es also: Das erste Gameplay vom nächsten großen Pokémon-Spiel. Und das bringt ein paar richtig coole Neuerungen, etwa ein Positionssystem in Kämpfen oder die riesige Stadt Illumina City.

So richtig begeistert bin ich aber nicht, denn auch Legenden Z-A zählt für mich wie schon die direkten Vorgänger zu den technisch schwächsten Titeln der vergangenen Jahre. Und das gleich aus mehreren Gründen:

es sind kaum Passanten in der Stadt unterwegs

Texturen sind verwaschen und haben keinerlei Tiefe

überall flimmern pixelige Polygonkanten

es gibt kaum sehenswerte Details in den Straßen

die Beleuchtung ist blass

Schatten sind blockig und flackern

die Vegetationsdichte ist aufs Minimum reduziert

die Weitsicht ist gering

die 3D-Umgebungen sind polygonarm modelliert

Legenden Z-A sieht schlicht und ergreifend selbst für einen Switch-Titel nicht gut aus. Da haben etliche andere Titel mit großen Welten wie Dragon Quest 11S, The Witcher 3 oder Xenoblade Chronicles 3 deutlich die Nase vorn.

Hinzu kommen Ruckler in Kämpfen und bei etlichen Kameraschwenks, weshalb ich mal wieder mit dem Schlimmsten rechne. Denn die Performance war auch schon im Trailer-Material vom letzten großen Pokémon-Teil Karmesin & Purpur nicht gut.

Zur Erinnerung: Die vorab gezeigten Videos von Karmesin & Purpur liefen zwar mit etwa 50 fps, also einer gar nicht mal in er so niedrigen Framerate, jedoch flunkert Nintendo häufig im Hinblick auf die Performance der eigenen Spiele.

In der Praxis kamen die beiden Pokémon-Ableger zumeist auf 30 fps mit Drops auf unter 25 fps, sie liefen also absolut grottig:

Bei Z-A ist es ganz ähnlich, hin und wieder ruckelt es bei etwa 50 fps. Mit Blick auf die Vergangenheit ist das also kein gutes Zeichen.

Auf der Switch 2 muss das Spiel besser aussehen und laufen!

Da Nintendo die Switch 2 bereits vor über einem Monat angekündigt hat, stellt sich die Frage, wie Pokémon-Legenden Z-A als wichtiger Exklusiv- und Vorzeigetitel darauf läuft und ob vielleicht eine speziell angepasste Version für den Handheld-Nachfolger erscheint.

Ein Switch 2-Upgrade des Spiels wäre für mich auf jeden Fall der richtige Schritt, denn es könnte ein paar richtig hübsche Verbesserungen bringen und Pokémon auf ein akzeptableres Level hieven.

Ein paar nette Kampfeffekte und Lichtspielereien hat Z-A, aber das war es dann auch fast schon.

Vorstellbar ist eine stabile Framerate bei 60 fps oder eine effiziente Form der Kantenglättung, damit Objektkanten nicht mehr so flimmern. Zudem könnte die Weitsicht erhöht werden, damit weniger Umgebungsdetails ins Bild ploppen, sobald wir durch Illumina City stromern.

Bei meinen Vorschlägen handelt es sich um Anpassungen mit eher kleinem Entwicklungsaufwand und dass die neue Handheld-Konsole dazu fähig wäre, hat beispielsweise der kurze Mario Kart-Schnippsel im Ankündigungs-Trailer der Switch 2 mit seiner hohen Weitsicht und einer sauberen Bildausgabe bewiesen:

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Autoplay

Größere Neuerungen – wie etwa hochauflösende Texturen oder detaillierte Umgebungen – erwarte ich von einer angepassten 'Next Gen'-Fassung aber erstmal nicht, da Game Freak in den vergangenen Jahren in puncto Grafik (leider) nicht gerade auf Zack war.

Karmesin & Purpur war auch schon nicht das schönste Switch-Spiel. Nicht einmal im Ansatz.

Andererseits könnte der Titel rein über die Abwärtskompatibilität der Switch 2 veröffentlicht werden, ob damit aber auch die volle Grafik-Power der neuen Konsole abgerufen werden kann, steht noch in den Sternen.

Nintendo und Game Freak sollten Klarheit schaffen, wie Pokémon auf der Switch 2 aussehen wird

Chris Werian

@FromSoftwerian (BlueSky) Ich bin bei der Switch immer wieder erstaunt, dass aus der schwachen Hardware so einige hübsche und technisch anspruchsvolle Spiele gezimmert werden können – wie Metroid Prime Remastered, Luigi's Mansion 3 oder Dragon Quest 11S. Und dann ist da noch Pokémon. Grafisch wirkt die Reihe mittlerweile selbst für Switch-Verhältnisse massiv veraltet und Game Freak ließ mit der aktuellen Präsentation von Legenden Z-A auch nicht wirklich Hoffnung aufkeimen, dass sich das mit dem nächsten Teil ändern könnte. Zumindest nicht auf der Switch 1. Jedoch könnte die weitaus leistungsfähigere Hardware der Switch 2 der technisch angestaubten Reihe Beine machen. Vor allem in seit Jahren nervigen Punkten wie der Framerate, den störenden Pop-Ins oder der flimmernden Treppchenbildung. Ich bin also gespannt, was Nintendo und Game Freak uns bei der Switch 2-Direct im April zeigen werden. Vielleicht taucht Z-A dort ja noch einmal auf und präsentiert sich von einer besseren Seite – oder dient zumindest als Vorzeigebeispiel für die bereits bestätigte Abwärtskompatibilität der neuen Switch-Generation.

Was denkt ihr über die Technik von Pokémon-Legenden Z-A? Ist sie euch auch so ein Dorn im Auge?