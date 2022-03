Pokémon-Legenden: Arceus: So schnappt ihr euch gratis 90 Spezial-Pokébälle

In Pokémon-Legenden: Arceus können wir mit Hilfe bestimmter Codes Gratis-Items abgreifen. Dafür müsst ihr den entsprechenden Code einfach nur in das Geheimgeschenk-Menü eingeben und bekommt anschließend die kostenlosen Goodies. Nur den Code, den braucht ihr natürlich – hier kommen wir ins Spiel: Aktuell beschenkt euch Pokémon-Legenden: Arceus mit 90 ganz speziellen Pokébällen, die ihr absahnen könnt.

Wie lautet der Code? Der Code heißt "ARCEUSADVENTURE". Den müsst ihr eingeben, sonst gibt es dabei nichts Großartiges zu beachten.

Pokémon-Fans können haufenweise Gratis-Items einsacken

Darum geht's: Zur Feier des Pokémon-Tages verteilen Game Freak und Nintendo ein paar Gratis-Items in Pokémon-Legenden: Arceus. Die könnt ihr bequem über das Geheimgeschenke-Menü abgreifen, dort müsst ihr einfach nur den entsprechenden Code eingeben.

Das bekommt ihr dafür: 30 Hyperbälle, 30 Tonnenbälle und 30 Düsenbälle. Insgesamt also stolze 90 Spezial-Pokébälle.

Wie lange geht das? Bis zum Ende des Monats, also bis zum 31. März. Ihr habt dementsprechend nicht mehr allzu lange Zeit. Vergesst nicht, den Code rechtzeitig einzulösen, falls ihr es noch nicht getan habt!

So funktioniert's: Die Geheimgeschenke könnt ihr entweder "per Internet empfangen" oder "per Seriencode/Passwort empfangen". Ihr müsst die entsprechende Option im Kommunikationsmenü anwählen und könnt dort dann den Code eingeben. Alle Details und eine genaue Anleitung findet ihr hier:

Während viele Fans noch leidenschaftlich mit Pokémon-Legenden: Arceus beschäftigt sein dürften, taucht am Horizont schon das nächste Hauptspiel der Pokémon-Reihe auf. Mit Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur wird nicht nur die mittlerweile neunte Generation eingeführt, sondern es soll zum allerersten Mal auch eine richtige Open World mit nahtlosen Übergängen geben.