Pokémon-Legenden: Z-A - Erstes offizielles Bild der Map zeigt uns Spielwelt - und sie hat eine große Besonderheit

Das ist die offizielle Map von Legenden: Z-A.

In Pokémon-Legenden: Z-A verschlägt es uns bekanntlich nach Illumina City, eine riesige Metropole im Zentrum der französisch angehauchten Kalos-Region, die wir bereits aus Pokémon X und Y kennen.

Ein reines Stadt-Abenteuer: Schon zum Reveal des Rollenspiels hatte Nintendo verkündet, dass wir uns in dem kommenden RPG ausschließlich in der Stadt selbst aufhalten, heißt: Wir durchstreifen diesmal keine malerischen Wälder oder Felder – und die offizielle Karte bestätigt genau das erneut.

Alle Neuankündigungen vom Pokémon Day 2025 auf einen Blick: Alles, was während der Pokémon Presents bekanntgegeben wurde, findet ihr in unserer Zusammenfassung:

Mehr zum Thema Pokémon Presents 2025: Alle Ankündigungen und mehr zum Pokémon Day im Live-Ticker von Annika Bavendiek

Map von Illumina City aus Pokemon Legenden: Z-A.

Im Zuge des Pokémon Presents-Events wurde ein offizielles Artwork von der Map des RPGs veröffentlicht, die uns eine konkrete Idee von der Spielwelt gibt.

Was zeigt die Map? Trotz rein urbanem Setting macht llumina City auf den ersten Blick einen abwechslungsreichen Eindruck. Die Stadt ist in mehrere Sektoren aufgeteilt: Es gibt unter anderem einen Park mit einem Gewässer, in dem sich Karpador tummeln. Und wir dürfen durch eine Mall schlendern.

3:30 Pokémon Legenden: Z-A zeigt endlich die offene Stadt und actionreiches Gameplay

Autoplay

Wildzonen und Erkundung von Dächern: Der offizielle Gameplay-Trailer bestätigt außerdem, dass wir nicht nur die Straßen der Stadt, sondern auch deren Dächer erkunden dürfen. Und fehlende Landstriche werden durch sogenannte Wildzonen ersetzt, in der wilde Pokémon hausen, die es einzufangen gilt.

Ein offizielles Artwork lässt uns zudem einen Blick auf die neuen Hauptcharaktere des RPGs werfen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von BlueSky, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. BlueSky-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von BlueSky angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum BlueSky-Inhalt

Auch die drei Starter Pokémon sind nun endlich bekannt, freut euch auf folgende drei Monster:

Endivie (Pflanze)

Karnimani (Wasser)

Floink (Feuer)

1:43 Pokémon Legenden: Z-A verrät per Trailer, dass das Abenteuer Ende 2025 endlich losgeht

Autoplay

Release: Pokémon-Legenden: Z-A soll Ende 2025 für Nintendo Switch erscheinen, ein konkreter Termin wurde während des Pokémon Presents-Livestreams aber noch nicht enthüllt.

Alle weiteren neuen Infos zum spirituellen Nachfolger von Legenden: Arceus lest ihr hier nach:

Mehr zum Thema Pokémon-Legenden: Z-A enthüllt endlich die neuen Starter und zeigt erstes richtiges Gameplay von Eleen Reinke

Und an dieser Stelle fragen wir wieder unsere liebe GamePro-Community: Was haltet ihr von der urbanen Spielwelt? Hättet ihr euch lieber mehr Natur gewünscht? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!