Pokémon-Legenden: Z-A bekommt heute ein Feature, das Fans seit Release gefordert haben

Seit etwas mehr als einem halben Jahr ist Pokémon-Legenden: Z-A für die Nintendo Switch erhältlich – und ließ seitdem ein wichtiges Feature vermissen, denn der Home-Support fehlte noch.
Nach einer Ankündigung im vergangenen Februar ist es endlich so weit: Ab der Nacht zum 2. April könnt ihr eure Pokémon zwischen Legenden: Z-A und dem Home-Clouddienst hin- und herschieben.
Home-Support mit Einschränkungen
Die Unterstützung von Pokémon-Legenden: Z-A wird mit dem Update auf Version 4.0 der Home-App eingeführt.
Entsprechend kündigen die Entwickler hierfür Server-Wartungsarbeiten an, die am 2. April um 2 Uhr morgens deutscher Zeit beginnen sollen. Eine Zielzeit für den Abschluss lässt der X-Beitrag indes offen.
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Das "neue" Feature kommt in Pokémon-Legenden: Z-A aber nicht ohne Einschränkungen aus, die das Entwicklerteam bereits in der ursprünglichen Ankündigung festlegte. Im Wortlaut heißt es hier:
- Pokémon können nicht aus Pokémon-Legenden: Z-A auf vorige Titel der Pokémon-Videospielreihe übertragen werden.
- Wenn du ein Pokémon aus einem vorigen Spiel nach Pokémon-Legenden: Z-A überträgst, kannst du es danach nicht mehr auf andere Spiele der Pokémon-Reihe übertragen.
- Nur die Pokémon, die in den jeweiligen Spielen erscheinen, können via Pokémon HOME auf diese übertragen werden.
Im Klartext könnt ihr keine gefangenen Pokémon aus Legenden in ältere Generationen übertragen; andersrum funktioniert der Transfer jedoch, solange das Monster auch im Pokédex von Legenden: Z-A existiert.
Warum diese Einschränkung vorgenommen wird, beantworten die Entwickler*innen indes nicht - möglich, dass das mit dem für die Reihe ungewöhnlichen Kampfsystem in Legenden: Z-A zusammenhängt.
Das Update der Home-App sollte automatisch erfolgen; notfalls könnt ihr die Aktualisierung auch manuell über den jeweiligen mobilen App Store oder das Software-Menü der Nintendo Switch anstoßen.
Welche Pokémon schickt ihr als erstes auf die Reise?
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