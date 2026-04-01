Pokémon-Legenden: Z-A bekommt heute ein Feature, das Fans seit Release gefordert haben

Mit dem Update auf Version 4.0.0 wird Pokémon Home um Support für Pokémon Legenden Z-A erweitert.

Seit etwas mehr als einem halben Jahr ist Pokémon-Legenden: Z-A für die Nintendo Switch erhältlich – und ließ seitdem ein wichtiges Feature vermissen, denn der Home-Support fehlte noch.

Nach einer Ankündigung im vergangenen Februar ist es endlich so weit: Ab der Nacht zum 2. April könnt ihr eure Pokémon zwischen Legenden: Z-A und dem Home-Clouddienst hin- und herschieben.

10:29 Pokémon-Legenden: Z-A - Testvideo zum neuen Taschenmonster-Abenteuer

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Home-Support mit Einschränkungen

Die Unterstützung von Pokémon-Legenden: Z-A wird mit dem Update auf Version 4.0 der Home-App eingeführt.

Entsprechend kündigen die Entwickler hierfür Server-Wartungsarbeiten an, die am 2. April um 2 Uhr morgens deutscher Zeit beginnen sollen. Eine Zielzeit für den Abschluss lässt der X-Beitrag indes offen.

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Das "neue" Feature kommt in Pokémon-Legenden: Z-A aber nicht ohne Einschränkungen aus, die das Entwicklerteam bereits in der ursprünglichen Ankündigung festlegte. Im Wortlaut heißt es hier:

Pokémon können nicht aus Pokémon-Legenden: Z-A auf vorige Titel der Pokémon-Videospielreihe übertragen werden.​

Wenn du ein Pokémon aus einem vorigen Spiel nach Pokémon-Legenden: Z-A überträgst, kannst du es danach nicht mehr auf andere Spiele der Pokémon-Reihe übertragen.

Nur die Pokémon, die in den jeweiligen Spielen erscheinen, können via Pokémon HOME auf diese übertragen werden.

Im Klartext könnt ihr keine gefangenen Pokémon aus Legenden in ältere Generationen übertragen; andersrum funktioniert der Transfer jedoch, solange das Monster auch im Pokédex von Legenden: Z-A existiert.

Warum diese Einschränkung vorgenommen wird, beantworten die Entwickler*innen indes nicht - möglich, dass das mit dem für die Reihe ungewöhnlichen Kampfsystem in Legenden: Z-A zusammenhängt.

Das Update der Home-App sollte automatisch erfolgen; notfalls könnt ihr die Aktualisierung auch manuell über den jeweiligen mobilen App Store oder das Software-Menü der Nintendo Switch anstoßen.

Welche Pokémon schickt ihr als erstes auf die Reise?