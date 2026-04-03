Pokémon-Legenden Z-A schenkt euch jetzt 3 Alpha-Starter via Geheimgeschenk - dank Pokémon Home

Pokémon Home ist jetzt mit Legenden: Z-A kompatibel. Wer ein Taschenmonster transferiert, bekommt gleich drei Alpha-Versionen von Karnimani, Endivie und Floink geschenkt.

Linda Sprenger
03.04.2026 | 11:01 Uhr

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Schnappt euch jetzt die Alpha-Versionen der drei Starter via Geheimgeschenk dank Home. Schnappt euch jetzt die Alpha-Versionen der drei Starter via Geheimgeschenk dank Home.

Seit dem 02. April ist Pokémon Home endlich mit Pokémon-Legenden: Z-A kompatibel und ihr könnt eure Monster aus dem Illumina City-Abenteuer in den Cloud-Service schieben oder Biester aus älteren Pokémon-Ablegern in die Welt von Z-A übertragen, solange es im Pokédex des Switch (2)-Abenteuers existiert.

Zur Feier des neuen Updates könnt ihr euch über ein kleines Geschenk freuen: Holt euch jetzt Alpha-Endivie, Alpha-Karnimani und Alpha-Floink!

So sichert ihr euch jetzt Alpha-Endivie, Alpha-Karnimani und Alpha-Floink dank Pokémon Home

Um euch die drei Starter als Geheimgeschenk zu sichern, müsst ihr nicht viel tun, außer einmal ein Pokémon aus Pokémon Legends: Z-A in die Nintendo Switch-Version von Pokémon Home zu übertragen.

Anschließend tauchen die drei größeren Varianten der Starter als Geheimgeschenk in der Mobile-Version von Pokémon Home auf.

Video starten 1:12 Pokémon-Legenden Z-A: Neuer Trailer zeigt die Rückkehr des legendären Mewtu

Pokémon Home nicht ohne Einschränkungen mit Legenden: Z-A nutzbar

Wer Pokémon Home in Verbindung mit Legeden: Z-A nutzen will, muss allerdings mit einigen Einschränkungen leben:

  • Pokémon können nicht aus Pokémon-Legenden: Z-A auf vorige Titel der Pokémon-Videospielreihe übertragen werden.​
  • Wenn du ein Pokémon aus einem vorigen Spiel nach Pokémon-Legenden: Z-A überträgst, kannst du es danach nicht mehr auf andere Spiele der Pokémon-Reihe übertragen.
  • Nur die Pokémon, die in den jeweiligen Spielen erscheinen, können via Pokémon Home auf diese übertragen werden.

Und wo wir schon vom Teufel sprechen: Mit "Pokémon-Legenden: Galar" ist möglicherweise bereits der nächste Legends-Ableger durch den Teraleak durchgesickert. Alle Angaben dazu haben wir in der unten verlinkten Übersicht für euch zusammengefasst.

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Nun fragen wir wie immer euch, liebe Möchtegern-Trainerinnen und -Trainer: Werdet ihr Pokémon Home in Verbindung mit Legenden: Z-A nutzen? Und werdet ihr euch die drei Starter-Pokémon via Geheimgeschenk schnappen? Schreibt's uns gerne unten in die Kommentarsektion.

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Release: 16.10.2025 (Switch, Switch 2)

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