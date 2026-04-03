Pokémon-Legenden Z-A schenkt euch jetzt 3 Alpha-Starter via Geheimgeschenk - dank Pokémon Home

Seit dem 02. April ist Pokémon Home endlich mit Pokémon-Legenden: Z-A kompatibel und ihr könnt eure Monster aus dem Illumina City-Abenteuer in den Cloud-Service schieben oder Biester aus älteren Pokémon-Ablegern in die Welt von Z-A übertragen, solange es im Pokédex des Switch (2)-Abenteuers existiert.
Zur Feier des neuen Updates könnt ihr euch über ein kleines Geschenk freuen: Holt euch jetzt Alpha-Endivie, Alpha-Karnimani und Alpha-Floink!
So sichert ihr euch jetzt Alpha-Endivie, Alpha-Karnimani und Alpha-Floink dank Pokémon Home
Um euch die drei Starter als Geheimgeschenk zu sichern, müsst ihr nicht viel tun, außer einmal ein Pokémon aus Pokémon Legends: Z-A in die Nintendo Switch-Version von Pokémon Home zu übertragen.
Anschließend tauchen die drei größeren Varianten der Starter als Geheimgeschenk in der Mobile-Version von Pokémon Home auf.
Pokémon Home nicht ohne Einschränkungen mit Legenden: Z-A nutzbar
Wer Pokémon Home in Verbindung mit Legeden: Z-A nutzen will, muss allerdings mit einigen Einschränkungen leben:
- Pokémon können nicht aus Pokémon-Legenden: Z-A auf vorige Titel der Pokémon-Videospielreihe übertragen werden.
- Wenn du ein Pokémon aus einem vorigen Spiel nach Pokémon-Legenden: Z-A überträgst, kannst du es danach nicht mehr auf andere Spiele der Pokémon-Reihe übertragen.
- Nur die Pokémon, die in den jeweiligen Spielen erscheinen, können via Pokémon Home auf diese übertragen werden.
Und wo wir schon vom Teufel sprechen: Mit "Pokémon-Legenden: Galar" ist möglicherweise bereits der nächste Legends-Ableger durch den Teraleak durchgesickert. Alle Angaben dazu haben wir in der unten verlinkten Übersicht für euch zusammengefasst.
Pokémon-Legenden: Z-A ist seit dem 16. Oktober 2026 für die Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich.
Nun fragen wir wie immer euch, liebe Möchtegern-Trainerinnen und -Trainer: Werdet ihr Pokémon Home in Verbindung mit Legenden: Z-A nutzen? Und werdet ihr euch die drei Starter-Pokémon via Geheimgeschenk schnappen? Schreibt's uns gerne unten in die Kommentarsektion.
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