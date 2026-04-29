Pokémon Legenden Z-A schenkt euch jetzt ein mächtiges Shiny-Pokémon dank Home - doch die Community regt sich drüber auf

Für Pokémon-Legenden: Z-A könnt ihr euch jetzt ein schillerndes Volcanion sichern.

Pokémon Home verteilt aktuell wieder ein Shiny, das ihr euch für das Großstadtabenteuer Pokémon-Legenden: Z-A sichern könnt. Der einzige Haken dabei: Ganz so einfach könnt ihr euch das schillernde Biest nicht in die Tasche stecken, sondern müsst dafür ein wenig ackern. Wir erklären euch, was ihr tun müsst.

6:21 Pokémon-Legenden Z-A - Die Neuerungen und Highlights des Spin-offs in unter 7 Minuten erklärt

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Ab sofort wird folgendes Pokémon verteilt: Shiny-Volcanion Level: 50 Typ: Feuer/Wasser Attacken: Dampfschwall, Flammenblitz, Hydropumpe, Rammboss Ball: Jubelball OT: HOME ID: 260427 Wesen: Mäßig

Shiny-Volcanion

Wie bereits erwähnt, bekommt ihr das schicke goldene Taschenmonster nicht mal eben so. Ihr erhaltet Shiny-Volcanion über Pokémon HOME nur, nachdem ihr den Illumina-Pokédex, den Mega-Pokédex sowie den Dimensions-Pokédex komplettiert habt.

Dazu müsst ihr jedes Pokémon aus entsprechenden Pokédexes aus Legenden Z-A in Home übertragen und dort einmalig registrieren. Habt ihr das erledigt, müsst ihr dies im Game-Tab der HOME-App bestätigen und könnt dann endlich euer Shiny-Volcanion via Geheimgeschenk erhalten.

Via Home erhaltet ihr dieses mächtiges Shiny-Volcanion.





In der Community kommt die aktuelle Shiny-Verteilung allerdings weniger gut an. Der Grund: Für Shiny-Volcanion wird zwingend der 29,99 Euro teure Mega Dimensions-DLC für Pokémon-Legenden: Z-A benötigt, da wir ja auch den dazugehörigen Dimensions-Pokédex vervollständigen müssen.

"Es ist lächerlich, dass man den DLC kaufen muss, um den Legends ZA Pokédex in Pokémon HOME zu 'vervollständigen' [...]", schreibt beispielsweise ein Twitter-/X-User.

Der Mega-Dimensions-DLC wird aufgrund seines hohen Preises und seiner spielerischer Ideenarmut ohnehin stark von der Community kritisiert:

Hinweis: Um Geheimgeschenke erhalten zu können, benötigt ihr ein mit der Mobile-Version von Pokémon HOME verknüpftes Nintendo-Konto. Jedes Geheimgeschenk kann zudem nur einmal pro Nintendo-Account empfangen werden.

Pokémon-Legenden: Z-A wurde am 16. Oktober 2025 für die Nintendo Switch und die Nintendo Switch 2 veröffentlicht.

Werdet ihr euch Shiny-Volcanion für Pokémon-Legenden: Z-A schnappen?