Pokémon Legenden Z-A schenkt euch jetzt ein mächtiges Shiny-Pokémon dank Home - doch die Community regt sich drüber auf

Pokémon Home verteilt aktuell wieder ein Shiny, das ihr euch für das Großstadtabenteuer Pokémon-Legenden: Z-A sichern könnt. Der einzige Haken dabei: Ganz so einfach könnt ihr euch das schillernde Biest nicht in die Tasche stecken, sondern müsst dafür ein wenig ackern. Wir erklären euch, was ihr tun müsst.
Dieses schillernde Pokémon bekommt ihr jetzt für Legenden: Z-A
- Ab sofort wird folgendes Pokémon verteilt: Shiny-Volcanion
- Level: 50
- Typ: Feuer/Wasser
- Attacken: Dampfschwall, Flammenblitz, Hydropumpe, Rammboss
- Ball: Jubelball
- OT: HOME
- ID: 260427
- Wesen: Mäßig
Wie bereits erwähnt, bekommt ihr das schicke goldene Taschenmonster nicht mal eben so. Ihr erhaltet Shiny-Volcanion über Pokémon HOME nur, nachdem ihr den Illumina-Pokédex, den Mega-Pokédex sowie den Dimensions-Pokédex komplettiert habt.
Dazu müsst ihr jedes Pokémon aus entsprechenden Pokédexes aus Legenden Z-A in Home übertragen und dort einmalig registrieren. Habt ihr das erledigt, müsst ihr dies im Game-Tab der HOME-App bestätigen und könnt dann endlich euer Shiny-Volcanion via Geheimgeschenk erhalten.
In der Community kommt die aktuelle Shiny-Verteilung allerdings weniger gut an. Der Grund: Für Shiny-Volcanion wird zwingend der 29,99 Euro teure Mega Dimensions-DLC für Pokémon-Legenden: Z-A benötigt, da wir ja auch den dazugehörigen Dimensions-Pokédex vervollständigen müssen.
"Es ist lächerlich, dass man den DLC kaufen muss, um den Legends ZA Pokédex in Pokémon HOME zu 'vervollständigen' [...]", schreibt beispielsweise ein Twitter-/X-User.
Der Mega-Dimensions-DLC wird aufgrund seines hohen Preises und seiner spielerischer Ideenarmut ohnehin stark von der Community kritisiert:
Hinweis: Um Geheimgeschenke erhalten zu können, benötigt ihr ein mit der Mobile-Version von Pokémon HOME verknüpftes Nintendo-Konto. Jedes Geheimgeschenk kann zudem nur einmal pro Nintendo-Account empfangen werden.
Pokémon-Legenden: Z-A wurde am 16. Oktober 2025 für die Nintendo Switch und die Nintendo Switch 2 veröffentlicht.
Werdet ihr euch Shiny-Volcanion für Pokémon-Legenden: Z-A schnappen?
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