Pokémon-Legenden: Z-A - Update 1.0.2 jetzt live: Das bringt der erste Patch nach dem Day One-Update

Legenden: Z-A hat ein neues Update erhalten.

Game Freaks Illumina City-Abenteuer Pokémon-Legenden: Z-A hat mit Update 1.0.2 seinen ersten Patch nach dem Day One-Update erhalten. Ihr könnt ihn ab sofort für die Nintendo Switch- und Nintendo Switch 2-Version des Spiels herunterladen.



Und um's kurz zu machen: Große Neuerungen stecken nicht im aktuellen Update, vielmehr erwartet euch eine Handvoll Bugfixes, die unter anderem die Ranked-Battles bzw. Ranglistenkämpfe betreffen. Wir haben alle Patchnotes auf Deutsch für euch parat.

Bug-Fixes

Diese bisher bestehenden Probleme wurden behoben:

Wenn du den Box-Bildschirm seit dem Zeitpunkt, an dem die Box voll war, vor dem ersten Mega-Entwicklungskampf nicht geöffnet hast, schlägt das Fangen eines Pokémon definitiv fehl. Außerdem kannst du Nebenmissionen, bei denen man in diesem Zustand ein Pokémon erhält, nicht abschließen.

In einigen Nebenmissionen kann es passieren, dass sich Tag und Nacht ändern, während eine Attacke ein Ziel trifft. In diesem Fall wird das Ziel danach nicht mehr getroffen, und die Nebenmission kann nicht fortgesetzt werden.

Während eines Trainerkampfes, wenn der gegnerische Trainer sein Pokémon wechselt und der Spieler gleichzeitig eine Mega-Entwicklung durchführt, kann es vorkommen, dass der Gegner kein Pokémon mehr einsetzt und der Kampf nicht fortgesetzt werden kann.

Einige weitere Probleme wurden behoben.

Anpassungen bei den Ranked-Battles

Die Punktevergabe wurde angepasst: Die verlorenen Punkte hängen nicht mehr vom Ausgang des Kampfes ab.

Einige Kampfbelohnungen wurden hinzugefügt und erhöht.

Pokémon-Legenden: Z-A ist am 16. Oktober 2025 sowohl für die Nintendo Switch, als auch für die Nintendo Switch 2 erschienen.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer euch: Spielt ihr noch Pokémon-Legenden: Z-A? Wie lautet euer Fazit zum Game Freak-Rollenspiel, drei Wochen nach dem Release? Schreibt uns eure Antworten wie gewohnt unten in die Kommentarsektion.